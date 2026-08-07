Il Comitato Difesa Acqua Pubblica chiama la minoranza in Regione: "Un tavolo urgente sul dissesto della rete idrica"

Il Comitato Difesa Acqua Pubblica lancia un nuovo appello alla minoranza del Consiglio regionale della Liguria chiedendo di farsi portavoce di una situazione che definisce ormai "fuori controllo". Il Comitato li sollecita per un intervento urgente affinché venga aperto un tavolo tecnico dedicato al risanamento della rete idrica ligure, evidenziando come una precedente richiesta, inviata il 22 novembre 2025 agli enti competenti, sia rimasta senza alcun riscontro. L'obiettivo è portare rapidamente la questione all'attenzione del presidente della Regione, Marco Bucci, attraverso un'interpellanza o un altro strumento istituzionale.

Nel documento, il Comitato descrive un quadro giudicato estremamente preoccupante, parlando di acquedotti che "esplodono" quotidianamente, depuratori in difficoltà, perdite di milioni di metri cubi d'acqua, allagamenti e sversamenti fognari diffusi. Una situazione che, secondo l'associazione, sta provocando disagi sempre più pesanti per cittadini, imprese e attività economiche, oltre ad avere ripercussioni sull'ambiente e sul turismo, soprattutto durante la stagione estiva, quando i problemi ai depuratori si traducono in divieti di balneazione lungo la costa.

Il Comitato ricorda inoltre di aver già portato la questione all'attenzione delle istituzioni sia verbalmente, durante un incontro pubblico svoltosi nel novembre scorso a San Bartolomeo al Mare alla presenza degli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola e del vicepresidente Alessandro Piana, sia successivamente attraverso una comunicazione formale inviata via Pec agli indirizzi istituzionali della Regione Liguria e della Provincia di Imperia.

"Purtroppo, ad oggi, non abbiamo avuto risposte da nessuno, né dalla Regione Liguria né dalla Provincia di Imperia. Per questo chiediamo ai consiglieri di minoranza di portare il problema all'attenzione del presidente Marco Bucci, tramite un'interpellanza o qualsiasi altro strumento istituzionale che consenta di intervenire nel più breve tempo possibile, vista l'emergenza in corso", scrive il Comitato, che conclude rinnovando la richiesta di convocare un tavolo urgente tra tutte le parti coinvolte per affrontare le criticità della rete idrica e individuare un piano di interventi strutturali.