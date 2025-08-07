Damiano: “Il mercato resti al mare, scelta strategica per una Sanremo più vivibile”

Il consigliere comunale dell'opposizione Marco Damiano interviene con una proposta concreta sulla collocazione del mercato ambulante, sottolineando l’importanza strategica di questa scelta per la vivibilità urbana, la sicurezza e la qualità della vita dei residenti: secondo i due consiglieri, il mercato può e deve restare nella sede attuale di via Adolfo Rava, con un ampliamento sulla corsia nord della Passeggiata delle Nazioni, oggi occupata da parcheggi. Una soluzione che dal loro punto di vista consentirebbe di liberare il parcheggio di piazzale Dapporto e la corsia sud della stessa Passeggiata, garantendo un'organizzazione più ordinata e sicura delle bancarelle.

"Piazza Eroi deve tornare a essere un luogo di incontro e socialità - afferma - libera da usi impropri che ne compromettono il decoro e impediscono la fruizione della fontana che era prevista nel precedente progetto". La presenza del mercato in quell’area centrale, secondo i consiglieri, genera infatti disagi evidenti soprattutto per chi abita in zona.

Nel mirino anche l’ipotesi di spostare il mercato sopra il parcheggio interrato di Piazza Eroi: un’idea che, secondo il consigliere, rischierebbe di causare un pesante congestionamento del traffico cittadino a causa della compresenza di operatori, clienti e flussi veicolari alla ricerca di posteggio.

"Riportare il mercato verso il mare – dichiara – significa restituire dignità alla città, migliorare la sicurezza e facilitare il controllo da parte della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco". Un’operazione che va oltre la semplice logistica, puntando a una gestione più razionale e sostenibile degli spazi pubblici.

Damiano ricorda che già durante il suo mandato in maggioranza, tra il 2009 e il 2014, si era evidenziata l’urgenza di ripensare la collocazione del mercato proprio per motivi legati a viabilità e sicurezza. "Oggi abbiamo l’opportunità di valorizzare un’area strategica – aggiunge – vicina a scuole, asili e alla zona pedonale, rendendola un punto di riferimento funzionale per tutta la comunità". Una situazione che, sottolinea Damiano, era stata sollevata anche dai Vigili del fuoco e dai Vigili urbani, che per la mancanza di un'effettiva entrata e uscita vedevano più difficoltosi i controlli così come le operazioni di soccorso, per le quali il passaggio all'interno di Piazza Eroi è più complesso. Una questione che invece non si solleverebbe in zona mare.

Infine un monito: "Non possiamo sacrificare questa opportunità per accontentare, forse, interessi privati legati al Mercato annonario. Le scelte urbanistiche devono guardare al bene collettivo, con una visione ampia e lungimirante".