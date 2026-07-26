Taggia 2027, la partita si giocherà al centro: Cerri aspetta la scelta di Conio, liste e candidati preparano le mosse

Il tavolo si è riempito, ma le carte sono ancora coperte. Dieci giorni dopo l’ultima fotografia della politica tabiese, il quadro continua a evolversi senza produrre, almeno ufficialmente, la mossa capace di ordinare tutte le altre. Quella mossa appartiene ancora a Mario Conio.

La domanda che circola da mesi resta la stessa: il sindaco proverà a guidare Taggia per un terzo mandato oppure aprirà la strada a Chiara Cerri? Finché non arriverà una risposta, la maggioranza non potrà avviare realmente lo studio della propria campagna elettorale e le altre forze continueranno a muoversi senza conoscere il nome del principale avversario.

L’ipotesi considerata oggi più probabile è quella di un passaggio di consegne. Cerri, consigliera comunale e regionale, sembra ormai pronta a spiccare il volo: ha esperienza amministrativa, una tradizione politica familiare alle spalle, una forte determinazione personale e soprattutto il risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali, che le ha permesso di conquistare un posto nell’assemblea ligure e di aumentare ulteriormente la propria visibilità.

Eppure, nonostante gli indizi, nessuna decisione è stata ancora formalizzata. Conio non ha annunciato il proprio passo indietro e non ha escluso una nuova candidatura. Ha lasciato filtrare qualche visione, ma nulla che consenta di parlare già di un futuro lontano dalla politica tabiese. Per questo la partita resta aperta: Cerri appare in vantaggio per raccoglierne l’eredità, ma il sindaco uscente conserva inevitabilmente la precedenza finché non sarà lui stesso a liberare il campo.

Cerri pronta, ma la campagna non può ancora iniziare. Una candidatura di Chiara Cerri rappresenterebbe il tentativo di rinnovare la guida mantenendo una sostanziale continuità con l’esperienza amministrativa degli ultimi dieci anni. Non sarebbe una rottura con la stagione di Conio, ma il suo possibile sviluppo: un volto nuovo alla testa di un progetto costruito dentro la maggioranza, chiamato però a ridefinire squadra, linguaggio e priorità.

Il passaggio non sarebbe soltanto anagrafico. Cerri dovrebbe trasformare il consenso personale ottenuto sul piano regionale in una proposta capace di tenere insieme la lista di governo, il mondo civico che ha sostenuto Conio e gli eventuali riferimenti partitici interessati alla competizione.

Prima, però, serve la scelta del sindaco. Se Conio decidesse di fare un passo indietro, la campagna di Cerri potrebbe cominciare ufficialmente e con largo anticipo. In caso contrario, bisognerebbe ragionare sull’ipotesi di un “Conio ter”, che cambierebbe completamente il senso della corsa: non più una successione, ma un nuovo tentativo del primo cittadino di ottenere la fiducia degli elettori e rilanciare il proprio ciclo amministrativo.

È questa la prima variabile dalla quale dipendono tutte le altre. Anche perché la presenza di Conio avrebbe un peso elettorale, politico e simbolico diverso rispetto a quella di qualsiasi erede designato. Costringerebbe le opposizioni a misurarsi ancora direttamente con l’amministratore che ha governato Taggia per due mandati; Cerri, invece, offrirebbe ai contendenti il terreno di una sfida tra continuità e rinnovamento.

Un Conio diverso negli ultimi Consigli. A rendere il quadro meno scontato contribuisce anche l’atteggiamento mostrato dal sindaco nelle ultime sedute del Consiglio comunale.

Il Conio osservato sui temi delle spiagge, ma anche recentemente della TARI, della pulizia della città e della Rottamazione quinquies è apparso differente rispetto a quello della fine del 2025 e dei primi mesi del 2026. Più presente nel confronto, più diretto nelle risposte.

Durante la discussione sulla TARI ha difeso con forza i servizi introdotti dall’Amministrazione e richiamato i cittadini alle proprie responsabilità. Sulla definizione agevolata dei tributi ha rivendicato una scelta politica ed “etica”, definendo la rottamazione uno strumento poco efficace e ingiusto nei confronti di chi ha sempre pagato.

Sono soltanto gli ultimi atti di un mandato entrato nella sua fase decisiva. Possono rappresentare la volontà di difendere fino in fondo il lavoro svolto prima di lasciare il testimone, oppure il segnale di un sindaco tutt’altro che intenzionato ad abbandonare la scena. Attribuire oggi un significato definitivo a questi atteggiamenti sarebbe azzardato, ma ignorarli sarebbe altrettanto sbagliato.

La politica vive anche di segnali, soprattutto quando mancano gli annunci. E Conio, negli ultimi Consigli, non ha dato l’impressione di un amministratore già ritiratosi idealmente dalla partita.

La corsa si giocherà al centro. Mentre la maggioranza attende, gli altri soggetti continuano a incontrarsi, osservare e valutare possibili alleanze. È un’estate politicamente caldissima, anche se quasi tutto avviene lontano dai comunicati ufficiali.

La sensazione è che la corsa del 2027 dipenderà innanzitutto dai nomi. Le sigle possono moltiplicarsi e i movimenti presentare programmi e manifesti, ma le elezioni comunali si costruiscono ancora attorno alla capacità di un candidato di tenere insieme mondi differenti, raccogliere consenso personale e offrire una prospettiva amministrativa credibile.

Soprattutto, la partita si giocherà al centro. Non necessariamente nel significato partitico tradizionale, ma nello spazio politico nel quale possono incontrarsi sensibilità diverse, appartenenze meno rigide e figure provenienti tanto dalla destra quanto dalla sinistra.

Oggi appare difficile immaginare un centrosinistra riunito automaticamente dentro un’unica coalizione. Le realtà civiche nate negli ultimi mesi hanno storie, interlocutori e ambizioni differenti. Molto dipenderà dalle mosse del Partito Democratico: se sceglierà di promuovere direttamente un progetto, sostenere una lista già esistente oppure partecipare a una costruzione civica più larga.

Ma la fotografia attuale potrebbe non essere quella che arriverà alle urne. Prima verrà il tempo delle identità, poi quello delle aggregazioni. Ed è nel secondo momento che il numero delle liste potrebbe ridursi e le appartenenze ricomporsi.

Alleanza Progressista prepara il proprio piano. Tra le realtà che attendono di comprendere quale direzione prenderà il quadro c’è Alleanza Progressista 2027, il movimento rappresentato da Daniela Lantrua e presentato pubblicamente nei giorni scorsi.

La nuova formazione ha già delineato sei aree programmatiche e si è proposta come spazio civico progressista aperto alla partecipazione. Ora deve capire se procedere autonomamente, diventare uno dei poli di una futura aggregazione oppure dialogare con altre realtà.

In caso di corsa indipendente, il movimento avrebbe già un proprio piano d’azione e un profilo femminile pronto a candidarsi alla guida della città. Un nome che, è opportuno precisarlo, non sarebbe quello di Barbara Brugnolo.

La fondatrice dell’associazione Altrementi proseguirà infatti lungo una strada distinta. Ha chiarito che il progetto associativo è culturale e separato da qualsiasi lista elettorale, ma non ha mai escluso un ritorno personale in politica nel 2027. Se ciò avverrà, sarà attraverso una veste propria e non come candidata di Alleanza Progressista.

La distinzione è importante perché, in una fase nella quale ogni incontro viene interpretato come un’alleanza e ogni nuova associazione come l’embrione di una lista, i percorsi rischiano facilmente di essere sovrapposti.

Barla, Orengo e Manni: l’esperienza ancora al tavolo. Accanto ai nuovi movimenti continuano a circolare i nomi di figure con una lunga esperienza nella politica tabiese. Il primo resta quello di Lorenzo Barla, già sindaco e ancora considerato uno dei possibili protagonisti della prossima campagna. Il suo eventuale ritorno avrebbe il peso di una candidatura conosciuta, capace di dialogare con settori differenti e di diventare il baricentro di un progetto civico largo.

Nel quadro tornano anche Roberto Orengo e Mario Manni. Quest’ultimo, già candidato sindaco e protagonista della vita amministrativa cittadina, potrebbe mettere a disposizione esperienza e conoscenza del territorio anche senza necessariamente tornare a concorrere in prima persona per la fascia tricolore.

Per ora, però, nessuno di questi percorsi è stato formalizzato. Sono nomi presenti nei rumors politici, possibili punti di riferimento o di aggregazione, ma non ancora candidature ufficiali.

È proprio questa sovrapposizione tra figure del passato, movimenti appena nati e protagonisti dell’attuale Consiglio a rendere la corsa tanto fluida. Taggia non sembra avviarsi verso un semplice confronto tra maggioranza e opposizione, ma verso una ricomposizione più complessa, nella quale esperienze amministrative precedenti potrebbero incontrare nuove realtà civiche.

Futuro Nazionale studia una lista autonoma. La novità più significativa potrebbe però arrivare da Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci.

Nelle settimane scorse l’ipotesi era stata considerata soprattutto come una suggestione: qualche iscritto o simpatizzante avrebbe potuto trovare spazio all’interno di una delle liste civiche in formazione. Lo scenario sul quale si starebbe lavorando sarebbe invece differente.

Futuro Nazionale potrebbe provare a comparire direttamente sulla scena tabiese con una propria lista, senza inserire i suoi rappresentanti dentro altri progetti civici, come chiarito da Roberto Vannacci. Lo studio è in corso e non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la sensazione è che l’obiettivo sia quello di costruire almeno una formazione autonoma sul territorio.

Questo significa il possibile ingresso nella competizione comunale di una forza politica nazionale intenzionata a utilizzare il proprio simbolo e a misurare localmente il consenso ottenuto negli ultimi mesi.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, aggiungerebbe un ulteriore soggetto a un campo già affollato e introdurrebbe una componente partitica più riconoscibile in una competizione che, fino a questo momento, è stata raccontata soprattutto attraverso liste e movimenti civici.

Il “ballo del potere” comincerà a settembre. Parafrasando Franco Battiato, il vero ballo del potere inizierà a settembre. Con la fine dell’estate, le conversazioni informali dovranno trasformarsi in incontri politici più strutturati, i movimenti dovranno definire le proprie disponibilità e la maggioranza sarà chiamata a chiarire il futuro della propria guida.

Settembre, però, sarà soltanto il primo tempo. Il momento nel quale verranno realmente spezzati gli equilibri arriverà con ogni probabilità tra marzo e aprile, quando candidature, coalizioni e liste non potranno più rimanere nel territorio delle ipotesi.

È allora che si capirà quanti degli attuali soggetti arriveranno davvero alla scheda elettorale e quanti, invece, confluiranno in progetti più ampi. Sarà anche il momento nel quale potranno prendere forma accordi trasversali tra persone provenienti da destra e sinistra, secondo il modello civico già visto a Sanremo, Vallecrosia al Mare e Bordighera.

Coalizioni costruite non attorno a un’identità partitica omogenea, ma intorno a un candidato, a un programma locale e alla volontà di governare. Un modello che a Taggia potrebbe diventare quasi inevitabile se nessuna delle forze oggi presenti riuscisse, da sola, a imporsi come polo dominante.

Prima di tutti, la mossa di Conio. Il tavolo politico è più affollato rispetto a dieci giorni fa, ma la carta decisiva rimane ancora nelle mani del sindaco. Se Conio si fermerà, Chiara Cerri potrà avviare la propria corsa e la maggioranza dovrà costruire attorno a lei il progetto del dopo-Conio. Se sceglierà di ripresentarsi, tutte le altre forze saranno costrette a ricalibrare strategie, candidati e alleanze davanti alla prospettiva di affrontare nuovamente il primo cittadino uscente.

Nel frattempo Alleanza Progressista prepara il proprio percorso, Brugnolo tiene distinta la strada politica da quella culturale di Altrementi, Barla, Orengo e Manni restano nomi da osservare, mentre Futuro Nazionale valuta una presenza autonoma. Sullo sfondo continuano a muoversi Altamarea, ITA, Progettiamo il Futuro, Progetto Comune e il Partito Democratico.

La politica tabiese è già in movimento, ma non ha ancora trovato il proprio asse. Le liste esistono, i nomi circolano e i contatti proseguono. Manca la decisione capace di trasformare tutte queste traiettorie in una vera campagna elettorale. E quella decisione, prima ancora che ai nuovi movimenti o alle opposizioni, spetta ancora a Mario Conio.