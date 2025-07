Ceriana, tragedia in campagna: punto da vespe, muore 68enne austriaco per shock anafilattico

Un uomo di 68 anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi in una zona di campagna nel comune di Ceriana, lungo la strada provinciale SP55 e poco dopo la vecchia fattoria. Il dramma si è consumato intorno alle ore 15:56, quando l’uomo, di origine austriaca e proprietario di un'abitazione in paese, è stato punto da alcune vespe mentre si trovava all’aperto.

Poco dopo la puntura, la vittima ha manifestato una grave reazione allergica, sfociata in uno shock anafilattico che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, giunti sul posto con ambulanza e automedica, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal 118, con il supporto dei carabinieri per i rilievi e le procedure del caso. Al momento sono in corso le verifiche per confermare con certezza l’identità della vittima e le circostanze dell’accaduto.