Taggia, dopo la caduta su suolo pubblico e il doppio rigetto la causa tra cittadino e Comune arriva in Cassazione

Il Comune di Taggia si costituirà in giudizio davanti alla Corte di Cassazione in relazione a un ricorso presentato da un cittadino, assistito dall'avvocato Ramez El Jazzar di Sanremo, per una richiesta di risarcimento danni legata a una caduta avvenuta su suolo pubblico. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale con la delibera numero 227, approvata lo scorso 11 dicembre e dichiarata immediatamente eseguibile.

La vicenda giudiziaria trae origine da una domanda di risarcimento con cui il cittadino aveva attribuito la caduta a una presunta cattiva manutenzione di un bene appartenente al patrimonio comunale. La richiesta è stata esaminata nei precedenti gradi di giudizio e respinta sia dal Giudice di Pace di Sanremo, con sentenza del 2024, sia dal Tribunale di Imperia, che con la sentenza numero 580 del 2025 ha confermato la decisione di primo grado, condannando la parte attrice anche al pagamento delle spese legali.

Nonostante l’esito dei due giudizi, il ricorrente ha presentato un ulteriore ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, notificato al Comune il 10 dicembre. Alla luce di questo nuovo passaggio processuale, la Giunta ha deliberato di autorizzare la costituzione dell’Ente nel giudizio di Cassazione mediante la presentazione di un controricorso.

Per la difesa, il Comune si affiderà all’avvocato Vincenzo Floro di Bari, legale che aveva già seguito l’Ente nei precedenti gradi di giudizio e che ha confermato la propria disponibilità a proseguire il mandato anche davanti alla Cassazione. La delibera precisa che la costituzione in giudizio non comporterà oneri diretti a carico del bilancio comunale, in quanto le spese legali saranno sostenute dalla compagnia assicurativa Lloyd’s, tramite il liquidatore incaricato.