Molini di Triora, trovato il nuovo gestore per il distributore di carburante: riapertura imminente

Il Comune di Molini di Triora ha approvato la concessione dell’unico distributore di carburante presente sul proprio territorio. L’impianto, situato su un’area comunale di circa 230 metri quadrati, sarà gestito dalla ditta Centro Petroli Impianti di Taggia, risultata vincitrice di una procedura pubblica indetta dal Comune di Triora, che funge da capofila per questa operazione. La concessione, a titolo gratuito e della durata di un anno con possibile rinnovo, mira a garantire la riattivazione di un servizio essenziale per la comunità.

La decisione di rilanciare il distributore nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Molini di Triora e Triora, che hanno firmato un protocollo d’intesa per preservare questo importante servizio pubblico. Il distributore, essendo l’unico della zona, rappresenta un punto cruciale per la mobilità e l’accessibilità nei due territori. L’impianto necessitava di interventi di manutenzione straordinaria per adeguarsi alle normative vigenti, inclusa quella sul Certificato di Prevenzione Incendi. Il progetto di adeguamento è stato affidato e approvato nel corso del 2024.

Il distributore di carburante è un elemento chiave per la vita quotidiana e le attività economiche dei due Comuni, contribuendo a ridurre le difficoltà logistiche degli abitanti e delle imprese locali. La concessione, seppur di natura sperimentale, rappresenta un passo avanti verso la stabilità di questo servizio, con l’auspicio che possa continuare a servire la popolazione anche negli anni futuri.

La giunta comunale di Molini di Triora, presieduta dal sindaco Manuela Sasso, ha dichiarato l’immediata eseguibilità della delibera, sottolineando l’urgenza di ripristinare un servizio tanto importante. Questa iniziativa dimostra l’impegno dell’amministrazione nel rispondere ai bisogni della comunità e nel promuovere l’efficienza nella gestione dei beni pubblici.