Sanremo: scoppia una tubazione in via Galilei, strada percorribile ma carreggiata ridotta (Foto)

Esplode una tubazione e ‘scoppia’ la strada in via Galileo Galilei, all'altezza del Conad Borgo. Il manto stradale è stato sollevato dalla pressione dell'acqua fuoriuscita da una tubatura sottotraccia rendendo molto pericoloso il transito dei veicoli che, con il loro peso, avrebbero potuto anche peggiorare la situazione.

Subito sul posto la Polizia Locale e gli operai del Comune. Gli agenti sono riusciti a liberare una parte della carreggiata dalle auto in sosta per permettere il transito in sicurezza dei veicoli ed il posizionamento della segnaletica.