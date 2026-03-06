Bloccati alle Maldive da oltre una settimana, gli Allione di Sanremo verso il rientro: domani un volo da Malé per l'Italia

Dopo oltre una settimana di attesa e di incertezze, per la famiglia Allione di Sanremo sembra finalmente avvicinarsi il momento del rientro in Italia. Camillo Allione, la moglie Claudia Locatelli – insegnante alla scuola Mater Misericordiae – e il figlio Riccardo, 16 anni, studente al liceo scientifico Cassini, dovrebbero aver trovato posto su un volo in partenza da Malé, la capitale delle Maldive. Il viaggio di ritorno era inizialmente previsto per il 28 febbraio, ma era stato annullato all’ultimo momento a causa delle cancellazioni dei voli legate alla crisi in Medio Oriente e alla chiusura di alcune rotte aeree. Da quel momento per la famiglia sanremese era iniziata una lunga attesa, tra tentativi di riprenotazione e l’organizzazione dei voli straordinari per i turisti rimasti bloccati nell’arcipelago.

Ora, però, qualcosa sembra muoversi. Un posto su un aereo diretto verso l’Italia potrebbe essere stato finalmente individuato, anche se fino alla partenza effettiva resta ancora un margine di incertezza. «Finalmente sembra che qualcosa si sia sbloccato», racconta Camillo Allione da Malé. «Ci hanno comunicato che potremmo avere posto su un volo in partenza dalla capitale delle Maldive. Non è ancora una certezza assoluta finché non saremo seduti sull’aereo, ma per la prima volta vediamo davvero la possibilità di tornare a casa». In questi giorni il consolato italiano ha lavorato per coordinare il rientro delle migliaia di connazionali bloccati nell’arcipelago. Secondo le stime circolate tra i turisti, sarebbero circa 3.300 gli italiani in attesa di rientrare dalle Maldive dopo il blocco di numerosi collegamenti con scalo in Medio Oriente.

Per la famiglia Allione la notizia di un possibile volo rappresenta un grande sollievo, dopo giorni di attesa e difficoltà organizzative. I primi giorni di permanenza extra erano stati coperti dal tour operator, ma successivamente la situazione era diventata più complessa con un tetto di spesa per hotel e nuovi biglietti. «Sono stati giorni lunghi, in cui ogni mattina speravamo di avere una notizia», spiega Allione. «Adesso speriamo davvero che questo sia il momento giusto. Finché non saremo partiti non vogliamo cantar vittoria, ma siamo decisamente più fiduciosi».

Se tutto andrà come previsto, la famiglia sanremese potrebbe quindi lasciare Malé nelle prossime ore e rientrare finalmente in Italia, mettendo fine a una vacanza che si è trasformata in un’imprevista e lunga attesa.