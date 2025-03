Ventimiglia, il sindaco Flavio Di Muro a Bruxelles a 'caccia' di fondi europei (Foto)

Ventimiglia punta a diventare una città internazionale. Il sindaco Flavio Di Muro, nei giorni scorsi, si è, infatti, recato a Bruxelles per approfondire e cogliere nuove opportunità e fondi europei per risolvere le problematiche di confine.

"Sono rientrato da Bruxelles dove in due giorni ho incontrato rappresentanti delle istituzioni comunitarie per approfondire nuove opportunità per il nostro territorio tramite un uso oculato dei fondi europei" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Ventimiglia è una città di confine ma ha l'ambizione di essere considerata una città internazionale".

"A questo fine lavoriamo costantemente, con progetti europei che abbiamo vinto e con ulteriori proposte che stiamo sviluppando" - sottolinea il primo cittadino - "Cerchiamo di organizzare partenariati utili a risolvere le problematiche di confine ma soprattutto ad aggredire le numerose opportunità di finanziamento che l'Europa ci offre. In questo anno e mezzo siamo stati capaci a intercettare risorse volte al turismo, alla cultura, all'ambiente. Stiamo lavorando sulle infrastrutture e sui trasporti e stiamo cercando di costituire il GECT, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale nella nostra zona transfrontaliera. Si è svolto, poi, un focus specifico sul mare, una risorsa fondamentale che non va solo tutelata e preservata ma può anche essere una risorsa incentivante per il nostro comune come nuovo sviluppo turistico".