Ospedaletti, disservizi nella raccolta rifiuti: diffida al Comune e richiesta interventi urgenti nelle zone alte

A Ospedaletti torna al centro del dibattito pubblico il tema della gestione dei rifiuti, con una segnalazione che mette in discussione le recenti dichiarazioni del consigliere Maurizio Taggiasco sul servizio di igiene urbana. Secondo quanto evidenziato nel comunicato "La situazione reale sarebbe ben diversa, soprattutto nelle zone alte del territorio, tra cui Valle Grande, dove da mesi si registrano gravi disservizi".

Nel dettaglio, vengono segnalati mancato spazzamento delle strade, assenza di lavaggio dei cassonetti e ritardi o mancate consegne del materiale per la raccolta differenziata. A complicare ulteriormente il quadro è anche una gestione non uniforme del servizio, con differenze tra zona alta e zona bassa che stanno creando disorientamento tra i cittadini. Particolarmente critica appare la questione economica: “Tali criticità risultano ancora più gravi considerando che il servizio è finanziato tramite la TARI, il cui pagamento presuppone un’erogazione regolare ed efficace”.

Alla luce di queste problematiche, viene avanzata una richiesta formale all’Amministrazione comunale affinché intervenga con urgenza. Tra le priorità indicate: il ripristino completo del servizio, la distribuzione dei materiali mancanti e una comunicazione chiara e uniforme sulle modalità di conferimento dei rifiuti. Non solo: viene anche chiesto di valutare un eventuale ricalcolo della TARI per quei cittadini che, fino ad oggi, non hanno potuto usufruire pienamente del servizio.

Il comunicato si chiude con una sollecitazione diretta al Comune, da cui si attende “un riscontro concreto e tempestivo”.