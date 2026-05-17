Villa Regina Margherita ancora chiusa e Biblioteca Civica Internazionale da riqualificare: Obiettivo Bordighera punta a un rilancio culturale della città

Immediata riapertura dell’antica dimora di via Romana, stagioni musicali e teatrali, Scuola dei Parmureli e gemellaggi internazionali: sono diverse le proposte culturali della lista civica Obiettivo Bordighera che fa capo al candidato sindaco Davide Sattanino.

Villa Regina Margherita ancora chiusa, Biblioteca Civica Internazionale da riqualificare, Obiettivo Bordighera punta a un rilancio culturale della città. "Bordighera è sede di associazioni culturali, accademie d’arte, biblioteche di valore internazionale e di una tradizione identitaria unica come l’intreccio dei Parmureli da preparare per la Domenica delle Palme" – sottolineano i candidati della lista civica - "Eppure l’offerta culturale soffre da anni di discontinuità e occasioni mancate. La Villa della Regina Margherita, affidata a un concessionario nel 2024 per nove anni, è ancora chiusa. La Biblioteca Internazionale va potenziata e utilizzata meglio. Tale tendenza va invertita".

Le proposte sono molteplici: "E’ fondamentale riaprire Villa regina Margherita" – aggiunge Obiettivo Bordighera – "Rappresenta un patrimonio storico e culturale che Bordighera non può permettersi di lasciare ancora inutilizzato. Importante è riqualificare la nostra Biblioteca Civica Internazionale. Occorre dotarla di impianti specifici per preservare i libri rari e antichi, vanno ampliate le postazioni di studio con servizi digitali aggiornati. Vogliamo anche integrare la stagione musicale autunno-inverno con una programmazione che interessi anche il periodo primavera-estate e si sviluppi negli spazi aperti della città: ex Chiesa Anglicana, Giardini Lowe, Rotonda di Sant’Ampelio, piazzette di Bordighera Alta e delle varie frazioni e località. Potenziare la stagione teatrale diversificando l’offerta".

E poi l’iniziativa Scuola dei Parmureli: "Una tradizione che si rischia di perdere. Nel nostro programma elettorale è previsto proprio l’avvio di un’attività scolastica nella quale si insegni l’intreccio dei Parmureli nei giorni che precedono la Domenica delle Palme, coinvolgendo le scuole e valorizzando lo scambio intergenerazionale. Una tradizione identitaria di Bordighera che, davvero, rischia di scomparire. Non possiamo e non dobbiamo permetterlo".

Davide Sattanino e la sua squadra intendono anche rinnovare i progetti condivisi a suo tempo con i comuni gemelli di Villefranche-sur-Mer in Francia e Neckarsulm in Germania, partecipare alle attività di promozione della cultura transfrontaliera del Trattato del Quirinale. "La cultura è il motore che può risvegliare questa rosa appassita che è diventata Bordighera" – commenta Seila Covezzi, candidata consigliera referente per la cultura - "È dalla bellezza che può rinascere il turismo. La cultura non è un lusso: è un investimento che genera identità, consapevolezza, orgoglio locale e turismo. Obiettivo Bordighera vuole una città nella quale ci sia sempre qualcosa di bello da vedere, ascoltare e vivere".