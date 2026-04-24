Turismo tutto l'anno, miglioramento della vita, innovazione e tutela: Obiettivo Bordighera presenta il programma (Foto)

Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, presenta il programma amministrativo in vista delle prossime elezioni amministrative. L'appuntamento con i cittadini sarà il 29 aprile alle 18 nella Sala Rossa del Palazzo del Parco a Bordighera.

"Sarà disponibile dal 24 aprile sul sito web della lista e nei nostri point di via Vittorio Emanuele 166 e di via Pasteur 142" - fa sapere Obiettivo Bordighera -"Diamo con piacere appuntamento ai nostri concittadini per il 29 aprile alle 18 alla Sala Rossa del Palazzo del Parco per la presentazione e discussione pubblica del programma. Invitiamo tutti i cittadini che sono seriamente interessati al futuro di Bordighera a fare il passo cruciale di leggere in dettaglio i programmi elettorali. Troveranno nel nostro la combinazione di visione, strumenti, e persone che conferiscono credibilità alle promesse".

Tre linee guida caratterizzano il programma di Obiettivo Bordighera. "Il programma si è sviluppato attraverso l’ascolto dei bisogni dei bordigotti nel centro, nella periferia e nelle frazioni; la conoscenza e l’analisi dei problemi che Bordighera affronta e il desiderio di dare alla città un futuro sostenibile e luminoso. Da questa base sono emerse tre linee guida: Bordighera ha bisogno di turismo tutto l’anno; la città e il turismo diventano un obiettivo solo verso il miglioramento della qualità della vita; il futuro chiede innovazione ma esige anche tutela" - sottolinea il candidato sindaco Davide Sattanino - "La qualità della vita di residenti e visitatori inizia da una città pulita, curata e illuminata con controlli per lo spazzamento, una raccolta dei rifiuti efficiente, marciapiedi e asfalti sicuri, caditoie libere, illuminazione mirata anche alla sicurezza, arredi urbani in buone condizioni, piano annuale di manutenzione consultabile, strumenti ai cittadini per segnalazioni tempestive".

"La qualità della vita cresce se l’economia della città cresce. La crescita deve essere rispettosa dell’identità della città e sostenibile e, perciò, partire dalle ricchezze che abbiamo e valorizzarle. Attraverso iniziative al porto, sulle spiagge e sul lungomare, il mare diventa volano di destagionalizzazione. E così il verde, accudito da giardinieri d’arte e ripopolato e i sentieri resi accessibili e sicuri" - sottolinea Sattanino - "C’è l’impegno a riaprire a breve la Villa della Regina, ad espandere il Tennis e a ristrutturare il Palazzo del Parco perché diventi un fulcro di attività civico-turistiche che rivitalizzino il centro della città. E intanto posizionare già ora la città nei circuiti di convegni e appuntamenti culturali, in modo da creare interesse all’apertura e costruzione di nuovi alberghi. Per una Bordighera sempre più città giardino, offrire navette per ridurre il traffico di auto, parcheggi interrati per liberare spazi pedonali e lotta all’inquinamento acustico. Per rispondere ai bisogni della nostra popolazione e insieme attrarre nuovi residenti a Bordighera, sollecitare investimenti per far nascere residenze per gli anziani di tipo co-housing".

"Per una Bordighera sempre più comunità solidale, inclusiva e sicura anche nelle sue frazioni, saranno abbattute le barriere architettoniche ancora esistenti e ci saranno nuovi servizi per gli anziani, un ufficio centralizzato del volontariato per potenziare e utilizzare al meglio le attività delle molte associazioni, un Centro Civico a Bordighera Alta nell’edificio dell’ex-ufficio tecnico, il Vigile di Prossimità per assicurare sicurezza e decoro, un sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale, più sicurezza stradale in Arziglia e un nuovo marciapiede lungo via Pasteur per raggiungere Borghetto. I cani potranno tornare a passeggiare nei parchi e nelle aree verdi purché tenuti al guinzaglio" - mette in risalto Sattanino - "L’amministrazione eletta avrà grandi responsabilità verso il futuro. La prima è trattenere o attrarre a vivere qui persone giovani aumentando per loro la qualità della vita. Obiettivo Bordighera propone un’offerta sportiva ampliata, un 'laboratorio del fare' per gli adolescenti, spazi per gli smart workers e organizzazione di eventi per immettere Bordighera nei circuiti di interesse ai giovani, la Consulta dei Giovani per interagire con loro in modo sistematico, azioni tempestive per assicurare posti nel nido dell’infanzia e il completamento della scuola dell’infanzia. Ci impegneremo a lavorare per trovare soluzioni abitative adatte alle finanze dei giovani. La seconda responsabilità è far si che il nuovo Piano Urbanistico Comunale privilegi ciò che conferisce a Bordighera la sua unicità".

Il programma di Obiettivo Bordighera si impegna, perciò, a "tutelare il verde, l’equilibrio tra verde e costruito, e il patrimonio storico; ad aumentare gli spazi pubblici per le persone, a favorire la realizzazione di nuove strutture alberghiere e di moderne residenze per gli anziani. La terza responsabilità è utilizzare i bandi che il Comune dovrà indire per l’assegnazione delle concessioni demaniali in modo da tutelare e valorizzare il nostro litorale. Il nostro programma chiede per le strutture sul lungomare il minimo impatto sulla visione del mare e propone per i concessionari delle spiagge una gestione innovativa dell’offerta su spiagge e lungomare, quali un servizio di bagnini, sorveglianza notturna, pulizia delle spiagge, eventi e manifestazioni sul lungomare".