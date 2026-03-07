Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera inaugura il point elettorale (Foto e video)

La lista civica 'Obiettivo Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino inaugura il suo point elettorale in via Vittorio Emanuele 166 nella città delle palme in vista delle elezioni amministrative 2026, previste il 24 e il 25 maggio.

Sostenitori, curiosi e cittadini interessati si sono così recati, nel pomeriggio odierno, nel nuovo point, posizionato vicino al Palazzo del Parco, per conoscere la nuova proposta civica che si impegna a rilanciare la città aggiornando l’offerta turistica e migliorando la qualità della vita. "L'obiettivo è riportare il turismo in maniera destagionalizzata" - fa sapere il candidato sindaco Davide Sattanino - "E' necessario ridefinire l’offerta turistica impegnandosi a costruire nuove opzioni che abbiano per tutta la comunità ricadute più continuative e diversificate".

Tra un brindisi e varie prelibatezze preparate per l'occasione dallo chef dell'hotel Parigi Alessio Cecchetto, i presenti hanno potuto conoscere i candidati che compongono la squadra di Sattanino: Alvaro Vignali, Giuseppe De Benedetti, Mara Lorenzi, Seila Covezzi, Gianni Calleri e Martina Sferrazza. Tra i presenti vi erano anche gli ex amministratori Marco Laganà, Giovanni Allavena e Melina Rodà. Un mazzetto di mimosa è stato, infine, consegnato a tutte le donne presenti.