Davide Sattanino si candida a sindaco di Bordighera: "Voglio dare un'immagine nuova e futuristica alla città"

L'albergatore Davide Sattanino si candida a sindaco di Bordighera.

E' ufficiale, il titolare dell'hotel Parigi a Bordighera, presidente di Federalberghi Bordighera e sommelier dell'ASPI Riviera dei Fiori, ha deciso di iniziare una nuova avventura. "Mi candido a sindaco perché sono un cittadino di Bordighera che ha un hotel sulla spiaggia e che ha visto decadere negli ultimi trent'anni la città" - fa sapere Davide Sattanino - "Voglio dare un'immagine nuova e futuristica alla città".

Non si conoscono ancora i membri della lista che sosterrà il primo candidato sindaco ufficiale. "Mi candido con una nuova lista" - fa sapere Sattanino - "Vi sarà una parte della precedente Giunta. La lista e il programma verranno presentati ufficialmente alla fine del mese".

Sattanino ha le idee chiare: desidera portare a termine i lavori iniziati dall'Amministrazione Ingenito e rilanciare Bordighera. "Voglio portare a termine i lavori iniziati e non finiti dalla precedente amministrazione, come, per esempio, il campo sportivo e la scuola, e creare nuovi parcheggi, perché senza parcheggi la città è morta, per poter incrementare il turismo" - sottolinea - "Desidero rilanciare la spiaggia definendo il famoso ripascimento necessario per poter cogliere il turismo balneare estivo. Le opere vanno portate avanti e finite, bisogna portare Bordighera nel futuro".