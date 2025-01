Sanremo: la storia si ripete, dopo essere tornata in funzione alcuni mesi fa la 'Casetta dell'acqua' alla Foce è nuovamente a... secco

Era stata ripristinata nell’aprile scorso dopo anni trascorsi a ‘secco’, ora è nuovamente non funzionante. Stiamo parlando della ‘Casetta dell’acqua’ di zona Foce a Sanremo, installata due passi dal supermercato di zona. Era stata installata nel 2013 e, tutto sommato, aveva anche funzionato benino, aiutando e invogliando la cittadinanza (ma anche qualche turista) a bere il prezioso liquido dell’acquedotto matuziano, con un occhio alla borsa ma uno decisamente più attento all’ambiente, evitando tante bottiglie di plastica da differenziare.

Nel 2021, attraverso il nostro giornale, la denuncia del mancato funzionamento della ‘casetta’. In quel caso, secondo quanto appurato, non era stata oggetto del passaggio di consegne da Amaie verso Rivieracqua, probabilmente per una dimenticanza. Ad aprile scorso era tornata in funzione, grazie all’intervento dell’allora Assessore all’Ambiente, Sara Tonegutti. E l’acqua sgorgava a 10 centesimi per un litro di gasata e 5 centesimi per uno di naturale.

Qualche anno fa Sanremo aveva conosciuto le casette dell’acqua anche in altre zone della città, ma poi l’idea (indiscutibilmente buona) era lentamente andata a scemare sino all’ultima superstite, proprio quella della Foce. Ebbene in quel luogo si poteva acquistare l'acqua depurata da diverse fasi di filtrazione, sia gasata che naturale, al costo di 5 centesimi di euro al litro. Quella della ‘Casetta dell’acqua’ rappresentava un notevole passo avanti nella soluzione del problema dello smaltimento dei contenitori di plastica. Gli utenti, infatti, riutilizzavano le bottiglie vuote, anche di vetro, per portarsi a casa il prezioso liquido con poca spesa, ma ora ha cessato di funzionare, senza che nessuno si sia occupato di riattivarla.

Sicuramente Rivieracqua, in questo momento ha qualche grattacapo in più da risolvere e, proprio nelle ultime ore, è nato un nuovo problema relativo alle super bollette, in particolare a Bordighera ed Ospedaletti. In altri comuni della Liguria le ‘casette’ funzionano regolarmente e, forse, anche per Sanremo, il ripristino di quella in zona Foce potrebbe non essere un problema di difficile soluzione.