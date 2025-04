Domenica delle palme, realizzano parmureli per comprare un microfono nuovo al parroco: l'iniziativa dei bambini di Seborga (Foto)

Tre bambini realizzano parmureli e crocette per poter comprare un nuovo microfono al parroco di Seborga.

Nel pomeriggio odierno Marika, Patrick e Nicole di Seborga hanno imparato, a Bordighera alta, l'arte di intrecciare le palme per creare i parmureli grazie agli insegnamenti, all'esperienza e alla passione di Maura Traverso e della sua associazione bordigotta. I tre bambini in poco tempo sono riusciti a realizzare "crocette" e alcuni splendidi "palmureli", caratteristici intrecci realizzati con foglie di palma, simbolo delle celebrazioni della Domenica delle palme che, oltre ad essere una decorazione, rappresentano la bellezza, la storia e soprattutto l’amore di una comunità verso le proprie radici.

Una tradizione risalente addirittura al periodo barocco e probabilmente legata alle antiche celebrazioni di Sant’Ampelio, patrono di Bordighera, vedeva le palme accuratamente coltivate lungo il celebre Beodo di Bordighera, dove venivano raccolte e intrecciate rigorosamente a mano, senza alcuno strumento o materiale aggiuntivo come colla, in un'arte tramandata con passione da generazioni. Dal 2013, grazie all’impegno dell'associazione di Bordighera guidata dall’attuale presidente Maura Traverso, questa preziosa tradizione ha ripreso vigore, producendo palmureli che vengono consegnati in molte parti d'Europa, incluso il Vaticano, in occasione della Domenica delle Palme. Una pratica che rappresenta un patrimonio culturale, simbolico e artistico, da valorizzare come vera identità di Bordighera e della Riviera ligure.

I lavoretti realizzati dai giovani abitanti del Principato di Seborga si potranno trovare domani mattina presso la chiesa di San Martino in occasione della celebrazione della santa messa della Domenica delle palme e verranno consegnate ai fedeli, cittadini e turisti, con un'offerta. Il ricavato delle offerte contribuirà, infatti, all'acquisto di un microfono nuovo per il parroco visto che quello che era solito utilizzare si è rotto.

Per i bambini è stata un'occasione per imparare e apprezzare la tradizione dei parmureli e, al contempo, un modo per poter aiutare concretamente la chiesa e la comunità. "Un ringraziamento speciale va, dunque, a tutti i bambini di Seborga, alle signore del paese che da sempre aiutano con dedizione e affetto la parrocchia e ai turisti che con la loro partecipazione sostengono queste attività" - dicono gli abitanti di Seborga - "È bello e significativo vedere anziani e bambini collaborare fianco a fianco, uniti dalla volontà di tenere viva una tradizione che non rappresenta soltanto fede e cultura ma anche un prezioso richiamo turistico".

L’iniziativa sociale di Seborga vuole, inoltre, essere un invito rivolto anche agli altri borghi dell’entroterra a coltivare e tramandare le usanze, a riscoprire l’anima autentica di un territorio, a mantenere vivo il legame tra passato e futuro e offrire un’immagine forte e coinvolgente del proprio paese.