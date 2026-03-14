Sanremo, il Cai convoca l'assemblea generale dei soci

Assemblea generale dei soci del Cai Sanremo. L'appuntamento sarà venerdì 27 marzo presso la sede sociale, sita in piazza Cassini 13, a Sanremo, in prima convocazione alle 20 e in seconda convocazione alle 21.30.

"Rispetto alla data inserita nel libretto, l'Assemblea è stata posticipata per ragioni organizzative a venerdì 27" - sottolinea il Cai Sanremo - "All'ordine del giorno vi saranno la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea, l'approvazione del verbale dell’assemblea generale dei soci del 2025, la relazione dell’attività sociale 2025, la presentazione e l'approvazione del bilancio consuntivo 2025".

"Vi sarà poi la presentazione e l'approvazione del bilancio preventivo 2026, si parlerà delle quote sociali anno 2027, si terrà la consegna Aquile d’oro e altre benemerenze per i soci iscritti da 25, 50 e 60 anni e, infine, spazio alle varie ed eventuali" - svela il Cai Sanremo - "In caso di impossibilità a partecipare di persona potrete farvi rappresentare per delega, compilando il modulo in calce e disponibile in forma cartacea sul libretto 2026. Ciascun socio delegato può presentare al massimo una delega. Vi ricordiamo che la validità della tessera scade il 31 marzo; se non avete ancora rinnovato l’iscrizione siete pregati di farlo entro tale data. Se vorrete rinnovare l’iscrizione durante la serata dell’assemblea, siete invitati a farlo prima dell’inizio della medesima".