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Attualità | 13 marzo 2026, 18:07

Arte e messaggio di pace: la 12enne Eva Kandoian prima classificata al concorso Lions Sanremo Matutia (Foto)

Da quasi quarant'anni, il concorso Un Poster per la Pace di Lions International offre ai bambini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni l'opportunità di condividere il significato di Pace attraverso l'arte.

Eva Kandoian prima classificata al concorso Lions Sanremo Matutia

Eva Kandoian prima classificata al concorso Lions Sanremo Matutia

Eva Kandoian, di 12 anni, appartenente alla II A della Scuola Edmondo de Amicis di Ospedaletti,  è la vincitrice del Concorso  “Un Poster per la pace” organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia e rivolto ai ragazzi delle scuole medie inferiori. Il poster di Eva era tra le oltre 600.000 candidature inviate in tutto il mondo all'annuale Concorso “ Un Poster per la Pace” indetto dai Lions club International. Ad Eva è andato il primo premio di 100€ messo a disposizione dal Club Sanremo Matutia.

Insieme a lei sono stati premiati con il secondo premio di 50 € Petraia Carlotta, classe II C,  I.C. Sanremo Ponente e parimerito Viola Iezzi classe II del Plesso di Coldirodi

Mentre il terzo premio di 25 € è stato assegnato ad Aurora Sanfilippo , classe II A  Istituto E. De Amicis e, parimerito, a  Noemi  Usai Canu , classe  II D scuola Nobel Sanremo.

Un piccolo dono è stato inoltre consegnato a tutti i ragazzi che hanno lavorato con impegno.

Da quasi quarant'anni, il concorso Un Poster per la Pace di Lions International offre ai bambini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni l'opportunità di condividere il significato di Pace attraverso l'arte. I Club sponsorizzano il concorso nelle scuole, dando ai ragazzi l'opportunità di realizzarsi a livello locale e internazionale e di ricevere un primo premio di 5.000 dollari per la loro creatività nel tema dell'anno in corso.

Il concorso è nato per incoraggiare i giovani di tutto il mondo ad esprimere la loro visione di Pace, soffermandosi a riflettere su un argomento che purtroppo oggi è di terribile attualità. Il Lions Club Sanremo Matutia lo ha sponsorizzato in sede locale, coinvolgendo i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente ad eseguire disegni attinenti al tema indicato. Il disegno vincitore è stato poi selezionato da una prima giuria locale per l'originalità, il pregio artistico e l’attinenza al tema del concorso 2025/26,   UNITI COME UNA COSA SOLA ed i disegni prescelti sono stati inoltrati alla seconda selezione del Distretto Lions 108 Ia3. Quelli prescelti quindi a quella Nazionale ed infine Internazionale, il cui vincitore ha infine ricevuto un premio in contanti di 5.000 $ in una speciale cerimonia presso la sede delle Nazioni Unite.

Bellissimi i poster realizzati dagli alunni delle Scuole Medie A. Nobel di Sanremo, Padre G. Semeria di Coldirodi ed E. De Amicis di Ospedaletti che sono stati esposti presso i locali della "Piccola” gentilmente messi a disposizione del Club dal Comune di Ospedaletti.

Il presidente del Lions Matutia Gianni Ostanel, ha premiato i vincitori insieme alle socie responsabili del Service , Elena Lanteri Cravet e Maria Grazia Tacchi. Alla cerimonia hanno collaborato anche i ragazzi della scuola di musica coordinati dalla prof. Liliana Flora.

“ I nostri sentiti ringraziamenti vanno alle professoresse di arte e immagine Renata Zanon e Monica Botti, osserva il Presidente, che da molti anni dedicano il loro tempo nel seguire i ragazzi in questo percorso, ragionando sul significato della Pace e sulla sua espressione  grafica, alla professoressa di musica Liliana Flora, alla Fiduciaria del plesso di Ospedaletti prof. Cinzia Villani, al Dirigente scolastico prof. Paolo Auricchia e all’ufficio cultura del Comune di Ospedaletti, per aver supportato l’organizzazione della cerimonia di premiazione" offrendo anche  la sala de “ La Piccola” per la premiazione e la mostra degli elaborati.“

Il tema del prossimo anno sarà :  ARMONIA NELL’UMANITA’

Quando ci trattiamo a vicenda con rispetto e gentilezza, la pace può fiorire. Quest’anno invitiamo i giovani a immaginare un mondo in cui persone di ogni cultura e provenienza vivono insieme pacificamente — celebrando le differenze, trovando punti in comune e creando una vera armonia nell’umanità.

Redazione

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