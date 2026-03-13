Arte e messaggio di pace: la 12enne Eva Kandoian prima classificata al concorso Lions Sanremo Matutia (Foto)

Eva Kandoian, di 12 anni, appartenente alla II A della Scuola Edmondo de Amicis di Ospedaletti, è la vincitrice del Concorso “Un Poster per la pace” organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia e rivolto ai ragazzi delle scuole medie inferiori. Il poster di Eva era tra le oltre 600.000 candidature inviate in tutto il mondo all'annuale Concorso “ Un Poster per la Pace” indetto dai Lions club International. Ad Eva è andato il primo premio di 100€ messo a disposizione dal Club Sanremo Matutia.

Insieme a lei sono stati premiati con il secondo premio di 50 € Petraia Carlotta, classe II C, I.C. Sanremo Ponente e parimerito Viola Iezzi classe II del Plesso di Coldirodi

Mentre il terzo premio di 25 € è stato assegnato ad Aurora Sanfilippo , classe II A Istituto E. De Amicis e, parimerito, a Noemi Usai Canu , classe II D scuola Nobel Sanremo.

Un piccolo dono è stato inoltre consegnato a tutti i ragazzi che hanno lavorato con impegno.

Da quasi quarant'anni, il concorso Un Poster per la Pace di Lions International offre ai bambini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni l'opportunità di condividere il significato di Pace attraverso l'arte. I Club sponsorizzano il concorso nelle scuole, dando ai ragazzi l'opportunità di realizzarsi a livello locale e internazionale e di ricevere un primo premio di 5.000 dollari per la loro creatività nel tema dell'anno in corso.

Il concorso è nato per incoraggiare i giovani di tutto il mondo ad esprimere la loro visione di Pace, soffermandosi a riflettere su un argomento che purtroppo oggi è di terribile attualità. Il Lions Club Sanremo Matutia lo ha sponsorizzato in sede locale, coinvolgendo i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente ad eseguire disegni attinenti al tema indicato. Il disegno vincitore è stato poi selezionato da una prima giuria locale per l'originalità, il pregio artistico e l’attinenza al tema del concorso 2025/26, UNITI COME UNA COSA SOLA ed i disegni prescelti sono stati inoltrati alla seconda selezione del Distretto Lions 108 Ia3. Quelli prescelti quindi a quella Nazionale ed infine Internazionale, il cui vincitore ha infine ricevuto un premio in contanti di 5.000 $ in una speciale cerimonia presso la sede delle Nazioni Unite.

Bellissimi i poster realizzati dagli alunni delle Scuole Medie A. Nobel di Sanremo, Padre G. Semeria di Coldirodi ed E. De Amicis di Ospedaletti che sono stati esposti presso i locali della "Piccola” gentilmente messi a disposizione del Club dal Comune di Ospedaletti.

Il presidente del Lions Matutia Gianni Ostanel, ha premiato i vincitori insieme alle socie responsabili del Service , Elena Lanteri Cravet e Maria Grazia Tacchi. Alla cerimonia hanno collaborato anche i ragazzi della scuola di musica coordinati dalla prof. Liliana Flora.

“ I nostri sentiti ringraziamenti vanno alle professoresse di arte e immagine Renata Zanon e Monica Botti, osserva il Presidente, che da molti anni dedicano il loro tempo nel seguire i ragazzi in questo percorso, ragionando sul significato della Pace e sulla sua espressione grafica, alla professoressa di musica Liliana Flora, alla Fiduciaria del plesso di Ospedaletti prof. Cinzia Villani, al Dirigente scolastico prof. Paolo Auricchia e all’ufficio cultura del Comune di Ospedaletti, per aver supportato l’organizzazione della cerimonia di premiazione" offrendo anche la sala de “ La Piccola” per la premiazione e la mostra degli elaborati.“

Il tema del prossimo anno sarà : ARMONIA NELL’UMANITA’

Quando ci trattiamo a vicenda con rispetto e gentilezza, la pace può fiorire. Quest’anno invitiamo i giovani a immaginare un mondo in cui persone di ogni cultura e provenienza vivono insieme pacificamente — celebrando le differenze, trovando punti in comune e creando una vera armonia nell’umanità.