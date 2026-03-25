Autostrade liguri, Confagricoltura: “Situazione insostenibile. Subito un tavolo con Regione e concessionari”

La situazione delle autostrade liguri torna al centro delle polemiche. Confagricoltura Liguria ha infatti richiesto formalmente alla Regione Liguria di attivarsi presso le autorità competenti, dal Ministero dei Trasporti ai concessionari autostradali, per convocare un tavolo urgente di confronto. “Siamo di fronte ad una situazione inaccettabile”, denuncia il presidente regionale Luca De Michelis, sottolineando come le principali arterie – A10, A12 e A7 – siano da tempo interessate da cantieri continui e restringimenti di carreggiata che stanno allungando in modo significativo i tempi di percorrenza.

Secondo i monitoraggi dell’associazione, un mezzo pesante in partenza dal Mercato dei Fiori di Sanremo o dalla Piana di Albenga impiega da un’ora e un quarto fino a due ore in più per raggiungere il nodo di Genova, con ritardi solo leggermente inferiori al ritorno. Le conseguenze sono pesanti: aumento dei costi di trasporto, maggiori rischi di deperimento per piante e fiori e una gestione più complessa dei tempi di guida per gli autotrasportatori. A questo si aggiunge il rincaro del carburante: “per un viaggio dalla piattaforma di Latina alla Piana di Albenga si registrano circa 200 euro in più di gasolio”, evidenzia De Michelis.

Il quadro economico si aggrava ulteriormente per le imprese agricole, già colpite dall’aumento dei costi energetici. Il gasolio agricolo, infatti, è passato da 0,90 a 1,23 euro al litro, comprimendo i margini e contribuendo all’aumento dei prezzi finali per i consumatori. Pur riconoscendo la necessità degli interventi infrastrutturali, Confagricoltura chiede maggiore trasparenza sui tempi dei cantieri e l’eventuale attivazione di turni di lavoro h24, ad oggi non previsti. Non solo agricoltura: anche il turismo risente della situazione. “Sempre più agriturismi segnalano disdette”, spiega il presidente, a causa dei tempi di percorrenza che possono arrivare a 5-6 ore per raggiungere la Liguria da Lombardia e Piemonte.

Tra le richieste avanzate, spicca quella di azzerare i pedaggi per i mezzi commerciali nelle tratte interessate dai cantieri. Attualmente, un camion a quattro assi paga circa 40 euro per il tratto Sanremo–Genova Ovest. “È insostenibile pagare per un servizio che non può essere definito tale”, conclude Confagricoltura, auspicando un intervento rapido da parte della Regione.