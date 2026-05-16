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Cronaca | 16 maggio 2026, 11:53

Incidente nella notte sulla Statale Aurelia a Capo Berta: intervento dei Vigili del Fuoco

Lo schianto poco dopo le 4 all’altezza del chilometro 642 della SS1. Sul posto soccorsi, 118 e Polizia Stradale

Incidente stradale nella notte lungo la Statale Aurelia, in zona Capo Berta, nel territorio imperiese. L’allarme è scattato poco dopo le 4 di questa mattina, venerdì 16 maggio, quando una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Imperia è intervenuta all’altezza del chilometro 642 della SS1 per un sinistro che ha coinvolto una sola vettura.

Una volta giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto, operando insieme al personale sanitario e alle forze dell’ordine intervenute per gestire la situazione e avviare gli accertamenti del caso.

Presenti anche i soccorritori di Alfa 1 e la Polizia Stradale, che si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause del sinistro.

Secondo le prime informazioni, non risultano coinvolti altri veicoli.

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