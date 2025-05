Formazione e socialità, l’Unitre Intemelia compie 40 anni: a Ventimiglia convegno su "La terza età" (Foto e video)

"La terza età: risorsa e tutela" sarà il tema al centro del convegno, aperto al pubblico, che verrà proposto al teatro comunale di Ventimiglia sabato 17 maggio alle 15.30 in occasione del 40esimo anniversario della fondazione della sezione autonoma intemelia di Bordighera-Ventimiglia.

Diversi saranno i relatori: politici con competenze nel settore e medici con lunga esperienza professionale. Interverranno, infatti, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro; la professoressa Giannina Borelli, presidente dell'Unitre Intemelia, che parlerà della cultura come ricchezza interiore nella terza età; Marco Scajola, psicologo clinico e assessore regionale, che si soffermerà sulle risorse affettive e relazionali; Enrico Ioculano, manager sanità e consigliere regionale, che affronterà la sostenibilità del sistema sanitario; il senatore Gianni Berrino che si concentrerà sulle politiche per la terza età ed affari sociali; Vincenzo Palmero, presidente onorario della Croce Rossa Italiana di Bordighera, che illustrerà il volontariato, la Cri e le loro difficoltà; il comandante della compagnia dei carabinieri di Ventimiglia sottolineerà la sicurezza per la terza età in casa e nella società; il dottor Giuseppe Genduso, già direttore sanitario Niguarda, parlerà dell'ospedale ideale per la terza età; il dottor Paolo Campisi, psichiatra già primario a Torino, illustrerà la salute mentale: criticità e rimedi; la dottoressa Susanna Cisternino, già medico chirurgo a Torino, si soffermerà sugli stili di vita e chirurgia per il domani mentre l'attore Logico Gioacchino, infine, interpreterà delle letture.

L'Unitre Intemelia è nata nel 1985 e aderisce all’Associazione Nazionale delle Università delle Tre Età, costituirsi formalmente a Torino nel 1980. E' un'associazione che da ormai 40 anni divulga cultura e formazione e promuove confronto e socialità nelle due sedi di Bordighera e Ventimiglia. "All'inizio eravamo 45 soci oggi siamo 300" - fa sapere Giannina Borelli, presidente dell'Unitre Intemelia - "Quest'anno tra docenti, soci ed esperti abbiamo superato le duecento persone che con passione e spirito di abnegazione hanno offerto la loro opera. Abbiamo offerto circa 50 corsi, che spaziano dalla storia locale alla musica, dalla cucina al costume, nelle due sedi di Bordighera e Ventimiglia, e abbiamo organizzati visite guidate e gite di studio, in relazione ai programmi delle varie materie. La nostra mission è contribuire alla promozione culturale dei soci, attraverso l’organizzazione di corsi, seminari, laboratori e conferenze; promuovere la socialità degli iscritti, attraverso un ambiente favorevole al confronto e alla condivisione d’interessi comuni e favorire l’incontro fra generazioni e lo scambio di esperienze personali. Tra gli obiettivi futuri cercheremo di continuare la cultura della serenità, di attivare un maggiore coinvolgimento del socio e di coinvolgere la terza età maschile".