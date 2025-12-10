Ventimiglia, presentazione del nuovo laboratorio di Topografia e Disegno 3D all’Istituto Fermi

Con il sostegno del Comune di Ventimiglia e dell’Assessore alle Politiche Giovanili Dott.ssa Milena Raco, attiva su più fronti fra i quali Bilancio, Servizi Sociali, Istruzione, Servizi Educativi e Politiche di Inclusione e di Genere, lunedì 15 dicembre dalle ore 11, presso la Sala Consiliare del Municipio, si terrà la presentazione ufficiale dell’aggiornamento tecnologico del "Laboratorio di Topografia e Disegno 3D" del corso "Geometri - CAT, Costruzioni, Ambiente e Territorio".

L'obiettivo del laboratorio rinnovato del Corso CAT dell’Istituto Fermi di Ventimiglia è duplice: da un lato potenziare le competenze degli alunni al fine di formare tecnici aggiornati nell'uso delle strumentazioni topografiche innovative e dall’altro sviluppare il disegno ed il progetto 3D, con particolare attenzione alla realtà virtuale ed immersiva, specialmente nel campo dell'interior design, per incentivare la partecipazione attiva delle ragazze alle discipline STEM.

Il laboratorio che verrà presentato nei dettagli comprende strumentazioni topografiche innovative come la stazione totale di ultima generazione, il rilevatore di posizione satellitare con tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System) e infine il nuovo drone, tutti collegati a tablet, con software dedicati, per rilevare le coordinate terrestri di qualsiasi punto planimetrico e produrre elaborati fotogrammetrici inseriti sulle mappe cartografiche.

A scuola questi strumenti sono integrati in un nuovo laboratorio di disegno informatico, che si avvale di potenti notebook, selezionati per disegnare in 2D e 3D; a completare il tutto una stampante 3D, uno scanner 3D ed una stampante per grandi formati.

L’obiettivo è ambizioso: portare il corso CAT verso grandi miglioramenti, grazie all’impegno del corpo docente, con il costante supporto della Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco ed il fattivo aiuto del Direttore dei Servizi Amministrativi Cristiana Solazzo.



