 / Attualità

Attualità | 10 febbraio 2026, 13:46

Vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, Bordighera celebra il Giorno del Ricordo (Foto)

Deposizione di fiori presso strada Martiri delle Foibe

Bordighera celebra il Giorno del Ricordo per commemorare le vittime delle Foibe e il dramma dell’Esodo degli Italiani da Istria, Fiume e Dalmazia.

Questa mattina il commissario prefettizio Rosa Abussi, il viceprefetto aggiunto Francesco Cardellicchio e la polizia locale hanno onorato le vittime e ricordato i tragici eventi con la deposizione di fiori presso strada Martiri delle Foibe.

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, che vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

News collegate:
 Giorno del Ricordo, a Ventimiglia l’assessore regionale Claudia Morich racconta la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata (Foto e video) - 10-02-26 16:11
 Ventimiglia ricorda le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata (Foto e video) - 10-02-26 12:11
 Giorno del Ricordo, Vallecrosia non dimentica le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata (Foto e video) - 10-02-26 11:49

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium