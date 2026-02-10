Vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, Bordighera celebra il Giorno del Ricordo (Foto)

Bordighera celebra il Giorno del Ricordo per commemorare le vittime delle Foibe e il dramma dell’Esodo degli Italiani da Istria, Fiume e Dalmazia.

Questa mattina il commissario prefettizio Rosa Abussi, il viceprefetto aggiunto Francesco Cardellicchio e la polizia locale hanno onorato le vittime e ricordato i tragici eventi con la deposizione di fiori presso strada Martiri delle Foibe.

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, che vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".