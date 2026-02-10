Ospedaletti: alienazione dell’alloggio comunale di via Papa Giovanni XXIII, anche il secondo bando va deserto

Per la seconda volta consecutiva nessuna offerta è arrivata per l’acquisto dell’alloggio comunale di via Papa Giovanni XXIII 11, con box auto di pertinenza. Lo certifica la determinazione n. 3 del 26 gennaio 2026, con la quale il Comune di Ospedaletti ha preso formalmente atto che anche la seconda procedura di alienazione è andata deserta.

L’immobile, pervenuto all’ente tramite lascito testamentario, era stato inserito nel Piano delle alienazioni immobiliari e messo all’asta una prima volta nel settembre 2025, senza ricevere manifestazioni di interesse. In base al regolamento comunale, l’amministrazione aveva quindi avviato una seconda asta pubblica, riducendo del 10% il prezzo a base di gara, sceso da 275 mila a 247.500 euro. Nonostante il ribasso, entro il termine fissato al 22 gennaio 2026 non è pervenuta alcuna offerta, determinando così l’esito negativo anche del secondo bando. La determina sottolinea quindi che si tratta del secondo tentativo fallito per la vendita dell’alloggio e del box auto.

Alla luce della doppia procedura andata deserta, il Comune ha deciso di rimettere la questione alla Giunta comunale, che dovrà valutare se procedere con una terza gara, eventualmente introducendo modifiche ai criteri, ai parametri o alle componenti dell’offerta. Per il momento, dunque, l’iter di alienazione dell’immobile resta sospeso in attesa di un nuovo indirizzo politico da parte dell’esecutivo comunale.