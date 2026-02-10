Nasce a Ventimiglia il Comitato Intemelio per il No alla separazione delle carriere

Si è costituito oggi, presso la SPES di Ventimiglia, il Comitato Intemelio – Società Civile per il No alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura. L’iniziativa nasce dalla volontà di cittadini e cittadine del territorio di difendere l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario, pilastri dell’equilibrio democratico previsto dalla Costituzione italiana.

Secondo i membri del Comitato, la riforma proposta non affronta i problemi concreti della giustizia, come la carenza di personale, i lunghi tempi dei processi e l’organizzazione degli uffici, ma introduce una modifica strutturale dell’assetto costituzionale della magistratura. L’articolo 104 della Costituzione definisce la magistratura come un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La separazione delle carriere rischia di alterare questo equilibrio senza produrre benefici tangibili per i cittadini.

In un contesto di dibattito pubblico sempre più conflittuale, con attacchi alla magistratura e agli organi di garanzia, il Comitato Intemelio si propone come luogo di confronto serio e informato. Il Comitato riunisce lavoratori, pensionati, professionisti e giovani del territorio, tra cui Angela Rossi, Anna Cuzzocrea, Antonella Rauseo, Cappelletti Gianni, Carlo Pellegrino, Claudio Gibelli e molti altri.

È stato inoltre costituito un Coordinamento operativo formato da Anna Cuzzocrea, Daniela Moro, Gaetano Filiberto, Giuseppe Famà, Giuseppe Spampinato, Jacopo Colomba, Maria Spinosi, Mario Lapenna, Matteo Lupi, Mauro Lazzaretti, Michele Delli Carri e Vera Nesci.

Tra le attività previste dal Comitato ci sono incontri pubblici con magistrati, momenti di approfondimento, gazebo informativi e iniziative di volantinaggio nei comuni dell’Intemelio.