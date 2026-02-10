RivieraUP e Cooperativa Azzurra Dianese Protagonisti alla BIT di Milano: Il Turismo del Ponente Ligure si Apre al Mondo

Dopo il successo riscosso alla fiera di Utrecht, il progetto RivieraUP, marchio registrato dalla Cooperativa Azzurra Dianese, consolida la sua strategia di espansione internazionale partecipando alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Da oggi e fino a giovedì, i soci e i partner della Cooperativa sono presenti nel cuore del più importante evento turistico italiano per promuovere le eccellenze del territorio con il proprio DESK all’interno dello Stand della Regione Liguria.

Numeri e Target: Un’Espansione Globale

La presenza alla BIT ha già permesso di attivare una fitta rete di relazioni, con oltre 200 buyer internazionali provenienti da Europa e Nord America. L'offerta di RivieraUP intercetta non solo il turismo leisure, ma anche i segmenti ad alto valore aggiunto come il MICE (Meeting, Incentive, Conferences, Exhibitions) e il Turismo Sportivo/Outdoor, aspetti fondamentali per la destagionalizzazione della Riviera.

Questa tappa milanese si inserisce nel più ampio piano di promo-commercializzazione del primo semestre 2026, sviluppato in stretta collaborazione con la Regione Liguria e l’Agenzia In Liguria, che vedrà la Cooperativa protagonista anche ai prossimi appuntamenti di Monaco di Baviera, Berlino, Lione e Sestri Levante.

50 Anni di Storia e Innovazione Digitale

Il 2026 segna un traguardo storico: i 50 anni della Cooperativa Azzurro Dianese. Per celebrare l'anniversario, la Cooperativa ha scelto di offrire gratuitamente ai propri associati e clienti i servizi della piattaforma rivieraUP Il portale, che integra blog esperienziali e contenuti SEO-oriented pronti per i canali social, funge da "democratizzatore" della visibilità: permette infatti anche alle piccole realtà locali di affacciarsi sul panorama mondiale senza gravare sui costi aziendali.

L'Accordo Strategico con Liguria Together

Il momento clou della giornata odierna è stata la sigla della partnership con Liguria Together. Alla presenza dell’Assessore al Turismo Regionale, Luca Lombardi, è stata ufficializzata l’adesione di Coo.A.Di. con il marchio RivieraUP al network presieduto da Francesco Andreoli.

Dario Ghiglione, Vicepresidente della Cooperativa e Direttore Tecnico del progetto RivieraUP, ha dichiarato:

"L’ingresso in Liguria Together rappresenta la chiusura di un cerchio. Grazie ai nostri 300 operatori — che spaziano dall’hotellerie all'extralberghiero, fino a ristoranti, spiagge e servizi — portiamo in dote una rete capillare che ora può dialogare con l'intera regione. Il nostro obiettivo è scambiare know-how e formazione per presentare la Liguria come un territorio unico, solido e competitivo sotto ogni punto di vista."

Il Sostegno delle Istituzioni

A sigillare l’importanza dell’iniziativa è intervenuto anche l’Assessore al Turismo Regionale, LUCA LOMBARDI, e il consigliere con delega al turismo e commercio del Comune di San Bartolomeo al Mare, Federico Lepra, che hanno ribadito il pieno sostegno alle attività di RivieraUP, lodando la visione d’insieme e la capacità della Cooperativa di fare sistema in un mercato globale sempre più complesso.



