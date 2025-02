Sanremo: aprono i parcheggi di Portosole dedicati al Festival (Foto)

Aperti finalmente i parcheggi supplementari in via Salvo D'Acquisto vicino a Portosole, con cui si aggiungono 100 nuovi posti auto in occasione ddel Festival della canzone italiana.

Per i prossimi sette giorni l'amministrazione si è impegnata per garantire a residenti e turisti una più facile ricerca di un punto di sosta, con l'apertura della passeggiata lato ovest e l’intersezione con via Anselmi, che sarà fruibile a pagamento tramite due colonnine ticket.

Questa iniziativa si aggiunge a quella realizzata proprio a Portosole nella zona dell'Ecomostro dove è stato realizzato vicino al cantiere in demolizione uno spazio con 200 posti auto.

Giusto il tempo di aprire che i primi mezzi hanno iniziato ad accaparrarsi i posti, andando in breve tempo a occupare quelli di Salvo D'Acquisto e iniziando la conquista anche di quelli a Portosole, a ulteriore dimostrazione di come il Festival sia una vera e propria calamita e un caposaldo degli eventi nazionali, in grado di smuovere moltissime persone.