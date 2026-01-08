Camporosso: sabato prossimo firmacopie e bulbi in omaggio per riscoprire la cipolla egiziana ligure

Sabato prossimo, dalle 15 alle 17, Camporosso ospiterà il firmacopie del volume “La cipolla egiziana ligure – Manuale pratico di coltivazione e utilizzo quotidiano in cucina” di Marco Damele, pubblicato da Antea Edizioni. L’appuntamento si terrà in Via 2 Giugno SNC e rappresenta il primo evento dell’anno dedicato alla promozione di un libro che unisce divulgazione agricola e praticità quotidiana.

Il volume nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della cipolla egiziana ligure, una varietà orticola ancora poco valorizzata ma dalle caratteristiche particolarmente interessanti. Si tratta di una pianta rustica, perenne e resistente, capace di adattarsi facilmente sia agli orti familiari sia alla coltivazione in piccoli spazi, come balconi e terrazzi. Una delle sue peculiarità è la possibilità di un utilizzo continuo durante l’anno, rendendola una risorsa preziosa per chi pratica l’autoproduzione domestica.

Il libro di Damele si distingue per l’approccio pratico e accessibile: è pensato sia per chi coltiva da tempo sia per chi si avvicina per la prima volta a questa specie. All’interno, il lettore trova indicazioni chiare e operative sulla coltivazione, sulla gestione dei bulbi e dei bulbilli, sulle tecniche di raccolta e sugli impieghi quotidiani in cucina. La semplicità e la replicabilità delle tecniche proposte rendono il manuale uno strumento concreto, facilmente applicabile nella vita di tutti i giorni.

Il firmacopie sarà anche un momento di incontro e confronto diretto con l’autore. I partecipanti avranno la possibilità di acquistare il libro, porre domande, chiarire dubbi e approfondire temi legati alla coltivazione domestica, all’autoproduzione e alla conservazione delle varietà tradizionali. A rafforzare il carattere pratico dell’iniziativa, a tutti i presenti verrà consegnato un sacchettino omaggio contenente bulbi di cipolla egiziana, già pronti per il trapianto immediato. Un gesto simbolico e concreto, pensato per stimolare la sperimentazione diretta e permettere di avviare fin da subito la coltivazione nel proprio orto o sul balcone di casa.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di divulgazione dedicato alla riscoperta e alla diffusione di piante utili, rustiche e facilmente coltivabili. Un’iniziativa che mira a promuovere una relazione più consapevole con la terra e con le risorse alimentari quotidiane, valorizzando saperi agricoli semplici ma fondamentali, capaci di coniugare tradizione, sostenibilità e autonomia alimentare.