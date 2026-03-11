Sanremo capitale del debate per un giorno: al Centro Levante le selezioni regionali del Campionato nazionale

Martedì 17 marzo Sanremo diventerà per una giornata il punto di riferimento ligure per il mondo del debate. L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante ospiterà infatti le selezioni regionali utili alla qualificazione alle fasi finali del Campionato Nazionale di dibattito per la categoria Middle, promosso dalla Rete nazionale WeDebate.

A sfidarsi saranno quattro squadre provenienti da diverse scuole della Liguria: l’Istituto Comprensivo Castelletto di Genova, l’Istituto Comprensivo Littardi di Imperia, l’Istituto Comprensivo Pieve-Pontedassio e la squadra ospitante dell’IC Sanremo Centro Levante.

Gli studenti si confronteranno in due tipologie di dibattito: uno preparato in anticipo e uno “impromptu”, ovvero con tema assegnato sul momento, mettendo alla prova capacità argomentative, spirito critico e abilità di public speaking.

La competizione rientra in un Campionato nazionale che ha coinvolto oltre cinquanta squadre di scuole del primo ciclo provenienti da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia, dimostrando come la pratica del debate non sia più esclusiva delle scuole secondarie di secondo grado ma stia trovando sempre più spazio anche tra gli studenti più giovani.

In questo contesto la città di Sanremo si conferma realtà all’avanguardia nell’innovazione didattica. L’IC Sanremo Centro Levante porta avanti da anni una sperimentazione sulla metodologia del debate, arrivando quest’anno ad applicarla anche nella scuola dell’infanzia nel plesso Guadalupe, oltre a partecipare da due anni al Campionato Giovanile di Debate organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia.

“Per noi è un orgoglio ottenere tanti risultati e portare non solo l’Istituto, ma tutto il nostro territorio in progetti di eccellenza nazionale – afferma la dirigente scolastica Amalia Catena Fresta –. Crediamo fortemente nel valore educativo della metodologia del debate, capace di mettere i ragazzi di fronte alle proprie potenzialità e di sviluppare competenze chiave come il public speaking, la ricerca e l’analisi delle informazioni. Attraverso il dibattito stiamo formando studenti che diventeranno cittadini consapevoli, dotati di spirito critico e di un ampio bagaglio di competenze”.

La dirigente ha inoltre ringraziato la referente d’istituto, l’insegnante Martino, la rete WeDebate, i docenti e i dirigenti coinvolti, oltre agli studenti partecipanti, augurando a tutti “un buon dibattito”.

L’evento si inserisce inoltre in un percorso di crescita che ha recentemente portato l’IC Sanremo Centro Levante a essere nominato dalla Rete nazionale WeDebate prima scuola polo sperimentale per il primo ciclo d’istruzione, riconoscimento che premia anni di lavoro nell’applicazione della metodologia del debate e nello sviluppo del dibattito competitivo tra i più giovani.