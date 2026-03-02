Ventimiglia: il Progetto Eco-Scuole protagonista nelle scuole, il tour formativo ha toccato diverse realtà

Prosegue con entusiasmo il viaggio di Teknoservice all’interno delle scuole del territorio, grazie alla collaborazione di insegnanti e amministratori locali. Dopo aver già fatto visita a numerosi istituti, questa settimana il progetto "Eco-Scuole" è tornato protagonista nel Bacino Ventimigliese, coinvolgendo numerosi studenti in un percorso educativo dedicato alla tutela dell'ambiente e alle buone pratiche quotidiane.

Il tour formativo ha toccato diverse realtà, partendo dalla scuola dell’infanzia di Camporosso Capoluogo, passando per le scuole primarie di Apricale, Isolabona, Dolceacqua e Camporosso, fino ad arrivare alla scuola secondaria di I grado di Dolceacqua.

Per Teknoservice, la sensibilizzazione ambientale non ha età, ma richiede linguaggi diversi. Il progetto è stato infatti modulato per rispondere alle diverse fasi della crescita degli studenti:

Scuola dell’Infanzia: I più piccoli sono stati protagonisti di un laboratorio di riciclo creativo . Utilizzando semplici rotoli di carta igienica destinati allo smaltimento, i bambini hanno dato libero sfogo alla fantasia, dipingendo e assemblando coloratissimi "binocoli ecologici" per osservare il mondo con occhi nuovi.

I più piccoli sono stati protagonisti di un laboratorio di . Utilizzando semplici rotoli di carta igienica destinati allo smaltimento, i bambini hanno dato libero sfogo alla fantasia, dipingendo e assemblando coloratissimi "binocoli ecologici" per osservare il mondo con occhi nuovi. Scuola Primaria: Le lezioni si sono focalizzate sull’ Agenda 2030 dell’ONU . Attraverso momenti interattivi, gli alunni hanno approfondito il concetto di impronta ecologica e l'importanza fondamentale di una corretta raccolta differenziata per ridurre l’impatto dell’uomo sul pianeta.

Le lezioni si sono focalizzate sull’ . Attraverso momenti interattivi, gli alunni hanno approfondito il concetto di e l'importanza fondamentale di una per ridurre l’impatto dell’uomo sul pianeta. Scuola Secondaria di I grado: I ragazzi più grandi hanno affrontato il tema della sostenibilità a 360°. La discussione ha spaziato dagli aspetti ambientali a quelli sociali, economici ed alimentari, concludendosi con un focus tecnico sulla gestione dei rifiuti nel proprio comune.

Gli studenti si sono dimostrati estremamente partecipi, interagendo con gli esperti di Teknoservice e ponendo domande puntuali sulle sfide ambientali odierne. Al termine degli incontri, a ogni studente è stato consegnato un attestato di partecipazione e alcuni gadget ecosostenibili.

Per garantire che l'impegno prosegua anche dopo il suono della campanella, in ogni aula è stato affisso un vademecum del riciclo, uno strumento pratico che aiuterà alunni e docenti a differenziare correttamente i rifiuti ogni giorno.