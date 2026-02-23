Ventimiglia, gli studenti dell’Istituto Cavour in vacanza‑studio a Broadstairs (foto)

Nella settimana dal 15 al 21 febbraio, la Scuola Secondaria di primo grado dei plessi di Roverino e Ventimiglia alta dell’ Istituto n.2 Cavour di Ventimiglia diretto dalla Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza ha partecipato alla vacanza-studio a Broadstairs: antico borgo di pescatori con una popolazione di 22 mila abitanti, situato nel Kent (Inghilterra) a circa 120 km da Londra.

I ragazzi, accompagnati dalla referente Prof.ssa Manuela Borella e dalle Prof.ssa Claudia Amalberti e Prof.ssa Mariagrazia Varapodio, hanno frequentato un corso di inglese di 15 ore tenuto da insegnanti madrelingua presso il Broadstairs Education Centre (BEC), scuola accreditata dal British Council e membro di English UK, con rilascio di attestato finale.

Hanno partecipato con grande entusiasmo alle attività giornaliere e serali e hanno seguito con interesse sia la visita guidata di mezza giornata a Canterbury sia quella dell'intera giornata a Londra; hanno alloggiato presso famiglie locali selezionate avendo la grande opportunità di immergersi nella lingua e nella cultura inglese sperimentando così in prima persona l'autonomia e il senso di responsabilità, sviluppando le competenze sociali, linguistiche e comunicative.

Sia lo staff della scuola, sia le famiglie ospitanti, sia i docenti accompagnatori sono rimasti soddisfatti per il comportamento e per l'educazione dimostrati dai ragazzi.

Le esperienze di viaggio all'estero, afferma la Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza, sono percorsi formativi e personali per i nostri alunni e alunne che vanno oltre la semplice vacanza, mirando all'immersione culturale, linguistica e sociale in un nuovo contesto. Queste avventure promuovono la crescita personale, l'indipendenza, l'apertura mentale e il superamento della propria comfort zone, arricchendo il bagaglio umano e professionale dei ragazzi e delle ragazze.