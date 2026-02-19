Ventimiglia, la Petite Bibliothèque del liceo Aprosio inaugura il primo ciclo di conferenze

Parte domani, 20 febbraio, nel liceo di Ventimiglia il primo ciclo di conferenze dedicate alla Francia. Dove? All’interno della “petite bibliothèque", uno dei gioielli del liceo Aprosio, una sorta di “scrigno” che conserva la cultura d’Oltralpe con oltre 4.000 volumi catalogati e scelti con grande impegno. Si tratta della “petite bibliothèque”.

Il primo ciclo d’incontri viene inaugurato domani, 20 febbraio, alle ore 15 con un interessante intervento della docente Marina Tenuzzo che terrà una conferenza dal titolo: “Tra seta, luce e movimento: Boldini nella Parigi della Belle ‘Epoque”.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 13 marzo con al centro la filosofia e il maggio francese. Ad aprile, il 10, si parlerà di scienziate francesi e il 18 maggio il ciclo di conferenze si chiuderà con il sogno parigino tra arte, storia e letteratura. Gli incontri sono tenuti da docenti del liceo Aprosio.

Inaugurata con un evento nel maggio del 2024, deve la sua esistenza ai libri donati dall’Alliance française di Ventimiglia, dall’ associazione SIDEF, dal Dipartimento di Francesistica dell’Università di Genova, dalla Biblioteca di Mentone, dal liceo Pierre et Marie Curie di Mentone, da docenti e cittadini. Grazie ad un lungo lavoro di organizzazione e catalogazione, coordinato dalla professoressa Giulia Modena, oggi la biblioteca conta circa 4000 volumi e porta avanti numerose iniziative: circoli di lettura, caccia al tesoro letteraria, concorsi di poesia, spettacoli, podcast di letteratura, eventi di divulgazione. Quest’anno ci sarà una novità: un primo ciclo di conferenze, aperte al pubblico, inerenti la storia e cultura francesi, tenute dai professori del liceo ventimigliese.

“La petite bibliothèque - spiega l’ideatrice e curatrice Giulia Modena - è nata dal nulla ed è oggi una biblioteca “diffusa”, nata all’interno di un’aula in cui si è ricavato lo spazio per accogliere i volumi.

Dove in precedenza c’era una nicchia senza destinazione d’uso, oggi sorge una piccola biblioteca vibrante e curata nei minimi dettagli dalla passione dei ragazzi, coinvolti numerosi al progetto. Tutto è in continua evoluzione: siamo alla ricerca di nuovi libri da “adottare” e di nuove idee da portare avanti. Lavora come un piccolo polo culturale integrato all’interno della nostra scuola, con la finalità di creare un’apertura ampia al territorio, alle biblioteche municipali e alle altre scuole. Per avvicinare i giovani al mondo della lettura il nostro obiettivo è quello di iniziative culturali che favoriscano sinergia con le realtà”.

La petite bibliothèque si trasforma anche in aula studio ed accoglie ogni settimana il gruppo di giovani bibliotecari che con passione continuano ad occuparsi di “lei”: è un luogo di incontro, condivisione, crescita e amicizia, aperto agli studenti di tutti gli indirizzi.

Le iniziative sono rivolte non solo alla comunità del Liceo Aprosio ma anche alla cittadinanza. Il ciclo di conferenze partirà il 20 di febbraio.

“La presenza di una biblioteca interamente francese, - prosegue Modena - che racchiude migliaia di volumi (narrativa, saggistica, dizionari, metodi di autoapprendimento, libri per bambini, libri illustrati e settoriali) rende il nostro Liceo unico nel suo genere: non esistono realtà simili nella zona.

Un altro progetto nato qui è “Les héros du français”, grazie al quale gli studenti del Liceo linguistico si recano da tre anni presso la scuola primaria di Nervia e diventano docenti di francese per i piccoli allievi. Tema di quest’ anno sarà la musica; negli scorsi anni si è parlato di animali ed emozioni.

La finalità è quella di valorizzazione lingua e cultura francesi. Ma non è tutto. Per impreziosire e completare gli studi sono frequenti laboratori e seminari di lingua, il Cineforum in francese, le uscite sul territorio, la partecipazione a spettacoli teatrali a Nizza, il gemellaggio con il Liceo Pierre e Marie Curie di Mentone, la partecipazione dei nostri studenti ad attività di FSL presso la biblioteca municipale di Mentone, il service Jeunesse e il museo Preistorico. Tutti eventi firmati dal Dipartimento di francese del liceo e che arricchiscono l’offerta formativa della scuola.