Il prof-star Vincenzo Schettini sale sul palco del Cavour con La “fisica che ci piace”. Assessore Scajola: “Grande occasione di confronto per gli studenti”

Il Teatro Cavour si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della divulgazione scientifica italiana. Vincenzo Schettini, il professore di fisica diventato un fenomeno globale con il suo format “La fisica che ci piace”, sarà il protagonista di un attesissimo confronto con gli studenti di tutta la provincia il prossimo venerdì 6 marzo.

Questa la nuova iniziativa organizzata dalla Regione Liguria, tramite Orientamenti, con la collaborazione del Comune di Imperia. Schettini, professore di fisica e divulgatore scientifico, diventato celebre con il suo format YouTube “La fisica che ci piace” terrà una lezione, contraddistinta dall’ironia e dal connubio tra le esperienze maturate in ambito scolastico-accademico e sui canali social, e sarà a disposizione dei ragazzi per domande, considerazioni e curiosità. L’evento si inserisce all’interno del più ampio programma mensile regionale dedicato alle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo, che vedrà protagonisti diversi ambasciatori di queste materie, come lo stesso Schettini e l’astronauta Franco Malerba, in tutte le province liguri.



“Sarà un evento di assoluto livello – esordisce l’assessore regionale al Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Metteremo a confronto gli studenti con un personaggio riconosciuto a livello nazionale che ha saputo fare un utilizzo nuovo e intelligente della sua passione e dei suoi studi. L’obiettivo è quello di presentare ai più giovani un’immagine realistica della scienza che possa fornire loro consapevolezza delle diverse carriere possibili in questo ambito e delle competenze necessarie per intraprenderle. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo sosteniamo, durante tutto l’arco dell’anno, le attività di Orientamenti ponendoci come supporto e guida per gli studenti all’interno del loro percorso formativo. Inviteremo tutte le scuole della provincia di Imperia, che hanno già mostrato entusiasmo e massima collaborazione per la buona riuscita dell’evento, a partecipare. Siamo convinti di poter riempire il bellissimo teatro Cavour coinvolgendo centinaia di studenti, ma soprattutto di offrire loro un’occasione unica per ascoltare, dialogare e apprendere dal professor Vincenzo Schettini”.



“Il nostro obiettivo è aiutare i giovani a compiere scelte consapevoli, senza rinunciare ai propri sogni ma con strumenti concreti per realizzarli – sottolinea il vicepresidente e assessore regionale alla Formazione Simona Ferro-. Dedicare un intero mese alle STEM significa investire su competenze che oggi sono decisive per l’innovazione e per l’occupazione futura. I dati ci dicono che in Italia questi percorsi sono ancora scelti da una quota limitata di studenti e che il divario di genere resta significativo: per questo vogliamo offrire occasioni di orientamento reali, attraverso laboratori, incontri nelle scuole e testimonianze come quelle del professor Vincenzo Schettini e dell’astronauta Franco Malerba. La risposta delle scuole è già molto positiva: un segnale importante dell’interesse crescente verso queste discipline e delle opportunità che possono generare per il territorio ligure”.



Soddisfatto anche il sindaco di Imperia, Claudio Scajola: “Quello in programma al Cavour è un appuntamento dalla forte valenza formativa. Il modus operandi del professor Vincenzo Schettini, divenuto oramai una star del web, rivela un approccio costruttivo e innovativo in grado di giungere dritto alle nuove generazioni, così da stimolare e far crescere la curiosità che è poi alla base di innumerevoli scelte e percorsi che vengono presi nella vita. Sono lieto che il nostro Comune abbia contribuito a questa iniziativa che guarda al futuro e lo fa con un taglio moderno e accattivante anche agli occhi dei più giovani”.



"Non vediamo l'ora di accogliere il professor Schettini a Imperia - aggiunge l'assessore ai Servizi educativi del Comune Laura Gandolfo -. Sarà sicuramente un incontro speciale per i nostri studenti che potranno trarre spunti e benefici da questa iniziativa".



Da segnalare che l’attività in oggetto può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Orientamento previsti dalle linee guida emanate con il Decreto Ministeriale 328/2022, e può essere rilasciato specifico attestato. Inoltre, la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di II grado potrà esser riconosciuta nel computo delle ore effettuate come attività di Formazione Scuola-Lavoro (exPCTO).