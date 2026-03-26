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Eventi | 26 marzo 2026, 11:08

Conferenza a Sanremo su Taranto 11 novembre 1940: la “Pearl Harbour italiana” con il Prof. Gustavo Ottolenghi

Appuntamento domani alle 16.30 a Palazzo Roverizio, organizzato dal Consolato del Mare, ANMI e Club UNESCO

Conferenza a Sanremo su Taranto 11 novembre 1940: la “Pearl Harbour italiana” con il Prof. Gustavo Ottolenghi

Domani, dalle 16.30, presso la Sala Consiglio di Palazzo Roverizio a Sanremo, si terrà una conferenza dal titolo "Taranto 11 novembre 1940: la Pearl Harbour italiana". Il relatore sarà il Prof. Gustavo Ottolenghi, molto noto in città, che ricopre tra gli altri anche i ruoli di Presidente Onorario del Consolato del Mare e del Gruppo ANMI.

L’evento è organizzato dal Consolato del Mare, in collaborazione con il Gruppo ANMI di Sanremo e il Club per l'UNESCO di Sanremo, e promette di offrire un’interessante e approfondita riflessione su uno degli episodi più significativi della storia navale italiana.

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