Conferenza a Sanremo su Taranto 11 novembre 1940: la “Pearl Harbour italiana” con il Prof. Gustavo Ottolenghi

Domani, dalle 16.30, presso la Sala Consiglio di Palazzo Roverizio a Sanremo, si terrà una conferenza dal titolo "Taranto 11 novembre 1940: la Pearl Harbour italiana". Il relatore sarà il Prof. Gustavo Ottolenghi, molto noto in città, che ricopre tra gli altri anche i ruoli di Presidente Onorario del Consolato del Mare e del Gruppo ANMI.

L’evento è organizzato dal Consolato del Mare, in collaborazione con il Gruppo ANMI di Sanremo e il Club per l'UNESCO di Sanremo, e promette di offrire un’interessante e approfondita riflessione su uno degli episodi più significativi della storia navale italiana.