Liguria, una staffetta di tre giorni unisce gli scout nel segno della pace: da Ventimiglia a Sarzana un cammino condiviso tra comunità e territori

Dal 22 al 24 maggio 2026 prenderà vita una manifestazione itinerante lungo tutto il territorio ligure. Un cammino lungo tre giorni attraverserà la Liguria da ponente a levante, unendo simbolicamente e concretamente i gruppi scout dell’Agesci, del Cngei e le comunità del Masci. Un percorso che da Ventimiglia a Sarzana porterà giovani, educatori e famiglie a camminare insieme nel segno della pace, trasformando il territorio in un grande spazio di incontro, riflessione e testimonianza.

L’iniziativa nasce dal Manifesto della Pace, documento elaborato collettivamente dalle comunità capi che hanno partecipato all’assemblea regionale Agesci Liguria del 19 aprile a Genova. Un testo che propone una visione attuale e concreta della pace: non semplice assenza di conflitto, ma realtà viva, quotidiana, costruita attraverso relazioni autentiche, ascolto e scelte consapevoli.

La manifestazione prenderà forma come una staffetta aperta e partecipata, fatta di tappe, attività educative, momenti di dialogo e incontri con le comunità locali. L’obiettivo è promuovere una cultura della pace fondata su dignità, dialogo e responsabilità, coinvolgendo non solo gli scout ma anche cittadini e famiglie.

Il cammino pone al centro l’idea di educare alla pace come processo attivo e trasformativo, che passa attraverso la valorizzazione delle differenze, la gestione costruttiva dei conflitti, la comunicazione non violenta e il protagonismo consapevole delle nuove generazioni. I conflitti, in questa prospettiva, non sono ostacoli ma occasioni di crescita: una vera “palestra di pace” in cui sviluppare empatia e capacità relazionali.

Durante le tre giornate, il percorso sarà arricchito da esperienze concrete: momenti di servizio, preghiera, attività di gruppo, incontri con realtà del territorio e spazi di confronto. La dimensione comunitaria sarà centrale, perché la pace si costruisce insieme, nei piccoli gruppi come nelle comunità più ampie.

La manifestazione vuole essere un invito all’azione, un incoraggiamento a diventare “artigiani di pace” nella vita quotidiana, attraverso scelte coerenti e partecipazione attiva. Tutti sono invitati a unirsi al cammino, anche solo per una tappa, o a raggiungere uno dei sei luoghi di preghiera che Agesci allestirà lungo il percorso.

Per quanto riguarda la Zona Alpi Liguri, che si estende da Ventimiglia a Borgio Verezzi, la staffetta passerà tra le 17 di venerdì 22 maggio e le 9 di sabato 23 maggio. I nove

gruppi scout che compongono la Zona si passeranno il testimone nei luoghi e secondo gli orari sotto riportati:







Durante la notte, il testimone sarà custodito nella Chiesa di Santa Chiara presso le Sorelle Clarisse di Porto Maurizio, dalle 24 alle 3, dove chiunque potrà recarsi per un momento di veglia e preghiera per la pace.

La Chiesa di Santa Chiara resterà aperta per tutti i tre giorni dell’iniziativa, offrendo a chi lo desidera uno spazio di raccoglimento e meditazione personale. Un gesto semplice ma significativo, che accompagna un cammino capace di unire persone, esperienze e territori verso un’unica direzione: costruire insieme una pace possibile.