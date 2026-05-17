“Ci vuole un fiore”, oltre cento ospiti al Grand Hotel del Mare per sostenere il nuovo Centro per le Famiglie

Venerdì 15 maggio, nella suggestiva cornice del Grand Hotel del Mare di Bordighera, si è svolta la serata benefica “Ci vuole un fiore”, organizzata dallo Zonta Club Sanremo in collaborazione con lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera.

L’iniziativa è stata dedicata al progetto intercomunale “Centro per le Famiglie”, realtà che coinvolge i Comuni di Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Taggia, Sanremo e Ospedaletti e che si propone come punto di riferimento gratuito per le famiglie su temi legati alla crescita, all’educazione, agli aspetti culturali e ai rapporti interpersonali tra bambini, mamme e papà.

Il nuovo centro sorgerà in uno spazio di oltre 200 metri quadrati in via Roma a Sanremo, sotto la direzione del dottor Riccardo Borea.

Alla serata hanno partecipato con entusiasmo più di cento ospiti, coinvolti in una cena accompagnata da musica e da una ricca lotteria benefica. Momento particolarmente apprezzato è stato il videomessaggio della tennista Flavia Pennetta, che ha dichiarato di sostenere il progetto Zonta donando, insieme al marito Fabio Fognini, alcuni oggetti personali destinati alla lotteria, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la raccolta fondi.

Lo Zonta Club Sanremo ha voluto ringraziare tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’evento: Hotel Europa Palace, Boutique Nuovi Volti, Perris Luxury Parfums, Vivaldi Concept, Federica Santeusanio, il centro estetico L’Essenza e Promoflor, che ha impreziosito la serata con cento peonie utilizzate come allestimento floreale.

Presenti anche le autorità istituzionali, tra cui Luca Lombardi, assessore al Turismo della Regione Liguria, e il dottor Cavallaro in rappresentanza del sindaco di Sanremo Alessandro Mager.

L’evento ha inoltre consentito di raggiungere un primo importante obiettivo concreto: l’acquisto di una lavagna interattiva destinata al futuro Centro per le Famiglie, confermando il forte legame tra la serata e il progetto sociale sostenuto dagli organizzatori.