I Carabinieri in congedo della provincia di Imperia in trasferta a Rimini per la 26ª Adunata Nazionale ANC: amicizia, memoria e spirito di appartenenza

Sono giorni intensi e ricchi di emozione quelli che stanno vivendo i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri della provincia di Imperia, presenti alla 26ª Adunata Nazionale in corso a Rimini dal 15 al 17 maggio.

Un pullman partito dal territorio imperiese, guidato dal presidente provinciale Nello Giannini, sta prendendo parte a questo importante appuntamento nazionale che richiama migliaia di carabinieri in congedo provenienti da tutta Italia, in un clima di forte partecipazione, fraternità e orgoglio per i valori che l’Arma continua a rappresentare nel cuore degli italiani.

Nel corso del viaggio, il gruppo ha voluto vivere anche momenti di condivisione culturale e amicizia, visitando ieri la Repubblica di San Marino e nella giornata odierna la storica città di Urbino, patrimonio di arte e tradizione.

Da domani, però, il cuore della trasferta sarà interamente dedicato alla grande sfilata nazionale di Rimini, momento particolarmente sentito che vedrà sfilare con orgoglio anche la delegazione della provincia di Imperia, testimoniando ancora una volta il profondo legame con i valori dell’Arma: servizio, disciplina, senso dello Stato, solidarietà e vicinanza alle comunità.

Un viaggio che sta assumendo il significato di una vera esperienza umana, fatta di amicizia sincera, voglia di stare insieme e condivisione di ideali che continuano a unire generazioni diverse sotto il segno della storica Benemerita.

La presenza della delegazione imperiese rappresenta inoltre un bellissimo messaggio di coesione e appartenenza: uomini e donne che, pur terminato il servizio attivo, continuano con orgoglio a custodire e trasmettere quei valori di lealtà, onore e spirito di sacrificio che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.

A tutti loro l’augurio di vivere una giornata di festa intensa e significativa, nel segno dell’amicizia e dell’amore per la divisa che continua, ancora oggi, a rappresentare un punto di riferimento per l’intera nazione.