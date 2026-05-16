A Camporosso nasce Lucente: il Festival Olistico del Benessere

Questo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 maggio, la Struttura Polivalente "Giovanni Falcone" si trasforma in un’oasi di rigenerazione e relax. Conferenze in pillole, laboratori pratici, trattamenti individuali con operatori esperti, artigianato verde e un servizio ristorazione attivo tutto il giorno. L’ingresso è libero e gratuito.

Un intero fine settimana dedicato alla cura di sé, alla scoperta dei rimedi naturali e alla riconnessione con l'armonia di corpo, mente e spirito. Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle ore 10:00 alle 20:00, la Città di Camporosso ospiterà la prima edizione di "LUCENTE – Festival Olistico di Natura e Benessere", presso l’intera Struttura Polivalente "Giovanni Falcone" (Centro Falcone).

L'evento, nato dall'idea e dalla cura della volontaria Patrizia Giusta, è interamente organizzato dall'ACEB (Associazione Culturale Eventi Benefici "APS") con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo e alle Manifestazioni della Città di Camporosso. Concepito come un viaggio a misura d'uomo e accessibile a tutti.

Un'esperienza a tutto tondo: benessere, shopping naturale e area ristoro.

Il Festival "LUCENTE" si svilupperà capillarmente sia negli spazi interni che nelle aree all'aperto della struttura, creando percorsi tematici complementari. All'esterno, i visitatori potranno passeggiare tra gli stand dello Spazio Creatori e Artisti, alla scoperta di manufatti unici e prodotti realizzati nel rispetto dell'ambiente, e interagire con i professionisti del benessere nell'area dedicata ai trattamenti olistici individuali.

Per garantire un'esperienza totalmente rilassante e senza fretta, per tutta la durata della manifestazione sarà attivo all'interno della struttura un servizio bar e ristorazione completo. I visitatori potranno così trascorrere l'intera giornata al festival, alternando le lezioni e l'ascolto delle conferenze a piacevoli pause di ristoro, senza dover lasciare l'area dell'evento.

Il cuore interattivo del festival sarà scandito da un fitto calendario di lezioni pratiche di gruppo all'aperto e da stimolanti "conferenze in pillole" tenute da esperti nella sala interna.

Attività di Gruppo Ricorrenti (Sia Sabato che Domenica):

• 10:00 – 11:00: Lezione di gruppo di Hatha Yoga (ideale per il risveglio del corpo)

• 11:00 – 11:30: Meditazione in Coerenza in cerchio

• 17:00 – 18:00: Lezione di gruppo di Hatha Yoga

• 18:00 – 18:30: Meditazione in Coerenza in cerchio

• 18:30 – 19:30: Lezione di gruppo di Hatha Yoga (per chiudere la giornata in armonia)

Programma Sabato 16 Maggio (Conferenze in pillole):

• 11:40: Reiki e i suoi benefici – Maria Antonietta Stefani

• 12:00: Agricoltura, Energia e Alimentazione – Riccardo Giusta

• 13:20: Un viaggio nel colore, dal gioco all'anima – Raffaele Cesano

• 13:40: Blu di metilene e benefici – Mara Tronchin

• 14:00: EM proprietà e benefici dei microorganismi effettivi – Staff evento

• 14:20: Miglioramento visivo naturale – Caterina eVa Polini

• 15:00: Mondi sottili e chiaroveggenza – Shaina Bianca Pittavino

• 15:40: Analisi integrata della personalità – Luciano Garibbo

• 16:00: I tipi energetici e non energetici Human Design – Mirko Meo

• 16:40: Tarocchi e benefici – Edoardo Zanaboni

• 17:00: Costellazioni familiari – Elisabetta Life coaching

Programma Domenica 17 Maggio (Laboratori e conferenze):

• 11:00: Laboratorio pratico di attivazione EM microrganismi effettivi – Staff evento

• 11:40: Rabdomanzia e radioestesia – Riccardo Giusta

• 12:20: L'oracolo della ghianda – Alia

• 12:40: Reiki e benefici – Maria Antonietta Stefani

• 13:40: Tarocchi e amore – Edoardo Zanaboni

• 14:00: Acqua di mare e salute – Staff evento

• 14:40: Talento e frequenze – L. Ambrosino e E. Spertino

• 15:00: Strumenti per il benessere – Luciano Garibbo

• 15:40: Presentazione del libro Herbaria sacra, il libro completo della magia verde – Luana Ambrosino

• 16:00: Conferenza Il viaggio invisibile dal rumore alla presenza – Sandro Salsi

• 17:00: Presentazione della Ruota dell'anno – Patrizia Irene Velata

L'invito a partecipare è esteso a tutti i residenti e ai visitatori della riviera e dell'entroterra che desiderano concedersi due giornate all'insegna della serenità, della crescita personale e della condivisione. "LUCENTE" si propone come un'occasione unica nel panorama locale per avvicinarsi a uno stile di vita naturale in modo semplice, leggero e rigenerante.

INFO:

• Cosa: LUCENTE - Festival Olistico di Natura e Benessere

• Quando: Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle ore 10:00 alle 20:00 (orario continuato)

• Dove: Struttura Polivalente "Giovanni Falcone" (Centro Falcone), Camporosso (IM)

• Ingresso: Libero e gratuito

• Contatti & Web: www.aceb-ets.com | Pagine Facebook e Instagram ufficiali: @LUCENTEFESTIVAL