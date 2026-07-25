La Ciclistica Arma Taggia porta la bici a scuola: mattinata speciale per i bambini di Cipressa (foto)

Una mattinata all'insegna dello sport, dell'equilibrio e della crescita ha coinvolto giovedì 23 luglio i bambini della scuola Primaria di Cipressa, protagonisti di un'iniziativa organizzata in collaborazione con la Società Ciclistica Arma Taggia. L'evento rientra nel progetto scolastico "Tutti i colori dello sport", inserito nel Piano Estate, e ha offerto agli alunni l'opportunità di salire in sella e sperimentare in totale sicurezza la gioia del movimento all'aria aperta.

Per l'occasione la società sportiva ha messo a disposizione biciclette, caschetti e tutta la competenza del proprio staff tecnico. Nella piazza principale del paese sono stati allestiti due percorsi, uno pensato per i più piccoli e uno per i bambini più grandi, così da permettere a ogni fascia d'età di mettersi alla prova secondo le proprie capacità.

A rendere la giornata ancora più coinvolgente è stata la presenza dei giovani atleti iscritti alla società ciclistica, che si sono esibiti sui percorsi mostrando dal vivo tecniche di guida e di pedalata, trasmettendo entusiasmo e fiducia ai compagni più piccoli. Un passaggio di valori tra pari che ha reso l'iniziativa ancora più autentica, in un'ottica di sport come scuola di vita fatta di costanza, rispetto e autonomia.

Al termine della mattinata ogni bambino ha ricevuto una maglietta in omaggio, ricordo di una giornata di crescita e socializzazione. I bambini e le maestre Sara e Maria hanno voluto ringraziare in particolare Massimiliano, presidente della società, gli allenatori Franco e Sonia, i papà volontari Antonello, Alessio e Nicola, e la mamma volontaria Marzia, il cui lavoro silenzioso ha permesso di presidiare il percorso e assistere ogni bambino con un sorriso incoraggiante. Un ringraziamento è stato rivolto anche al Comune di Cipressa, che ha messo a disposizione gli spazi per lo svolgimento dell'attività.