Santo Stefano al Mare lancia “Aperitivo sul Mare”: musica, tramonto e relax nella cornice esclusiva di Marina degli Aregai

L’estate nella Riviera dei Fiori si arricchisce di un nuovo appuntamento perfetto per chi desidera vivere il mare anche al tramonto. Prende il via lunedì 27 luglio, alle ore 18.30, “Aperitivo sul Mare”, il nuovo format dell’Aregai Marina Hotel & Residence che accompagnerà residenti, turisti e ospiti della struttura per tutti i lunedì di agosto con una serie di serate all’insegna della musica, dell’aperitivo e del relax.

Protagonista degli appuntamenti sarà Enzo Testini, in arte DJ Tex, con un DJ set pensato per accompagnare uno dei momenti più affascinanti della giornata, il tramonto sul mare. Selezione musicale di alto livello, drink e convivialità si fonderanno in un’atmosfera elegante e rilassata, ideale per concludere la giornata in una delle cornici più suggestive della Riviera di Ponente.

L’evento si svolgerà nell’esclusiva area fronte mare dell’Aregai Marina Hotel & Residence, direttamente affacciata sulla spiaggia privata, all’interno del porto turistico di Marina degli Aregai. Un luogo dove il mare, le palme, il pontile e i colori del sole al tramonto creano lo scenario perfetto per un’esperienza che unisce gusto, sound e benessere.

Direttamente sulla spiaggia di Santo Stefano al Mare, l’Aregai Marina Hotel & Residence è un hotel quattro stelle che rappresenta uno dei punti di riferimento dell’ospitalità della Riviera dei Fiori. Camere e suite vista mare, appartamenti, ristorante, spiaggia privata e la vicinanza alla pista ciclopedonale ne fanno una destinazione ideale per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del relax, dello sport e della scoperta del territorio. La posizione privilegiata, con accesso diretto al mare e servizi pensati sia per le coppie sia per le famiglie, permette di vivere ogni momento della giornata tra comfort, natura, gite in barca e panorami mozzafiato.

Con “Aperitivo sul Mare”, l’hotel arricchisce ulteriormente la propria proposta estiva, offrendo un’esperienza capace di valorizzare la bellezza della sua spiaggia e dell’intero contesto naturale. Dopo l’appuntamento inaugurale del 27 luglio, la rassegna proseguirà ogni lunedì di agosto, diventando un nuovo punto di riferimento per chi vorrà iniziare la settimana con stile, tra musica, buon bere e il fascino del mare al tramonto.

L’evento è aperto sia agli ospiti dell’hotel sia al pubblico esterno. Per maggiori informazioni sull’hotel e sui servizi: www.aregaimarina.it.



