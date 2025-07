Addio Jonathan Forzan, Riva Ligure piange il suo giovane figlio: “La nostra comunità è in lutto”

Un silenzio composto e doloroso avvolge oggi Riva Ligure. La notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere è arrivata nella tarda mattinata: il corpo di Jonathan Forzan, il 32enne scomparso martedì scorso, è stato ritrovato in mare dalla Capitaneria di Porto di Sanremo. La speranza che in questi giorni aveva tenuto unite istituzioni, volontari e cittadini si è infranta con l’annuncio del ritrovamento.

Il sindaco Giorgio Giuffra, che ha seguito passo dopo passo tutte le fasi delle ricerche, ha deciso di annullare gli eventi in programma per la serata. Sui suoi canali ufficiali ha lasciato un messaggio toccante: “Le ricerche di Jonathan Forzan, scomparso in mare nei giorni scorsi, si sono purtroppo concluse nel modo che nessuno di noi avrebbe mai voluto. Il suo corpo è stato ritrovato a circa tre miglia al largo di Sanremo, dalla Capitaneria di Porto. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici, a quanti gli hanno voluto bene. In questi momenti non esistono parole giuste, ma esiste il dovere della solidarietà e del silenzio. Un sentito ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini che, in queste 72 ore, si sono prodigati senza sosta: la macchina dei soccorsi ha lavorato con professionalità, dedizione e cuore. In segno di lutto e rispetto, il concerto degli ‘Ultrasuoni’ previsto per questa sera è stato annullato. Oggi, la nostra Comunità piange un suo giovane figlio. Addio Jonathan”.

Jonathan era un volto conosciuto e amato, non solo a Riva Ligure. Dopo la laurea conseguita alla IULM di Milano, aveva scelto di lavorare nella sua terra, subentrando con passione ai genitori e al nonno nell’attività di famiglia: il banco al mercato, che da generazioni porta avanti una tradizione fatta di lavoro, fatica e relazioni umane.

Lo ricordano in tanti anche nel mondo degli eventi e delle feste del Ponente ligure, dove spesso si era fatto promotore di iniziative, con il suo entusiasmo contagioso e la voglia di costruire qualcosa di bello per la sua comunità. Verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Johnatan, per capire le cause del decesso e se, eventualmente, sia stato colpito un malore.

Ora, mentre si attende la data dei funerali, è il tempo del silenzio e del raccoglimento. Riva Ligure si stringe attorno alla famiglia, agli amici, ai colleghi di mercato.

In paese resta una ferita profonda e la consapevolezza che Jonathan, con il suo sorriso e la sua gentilezza, mancherà a tutti.