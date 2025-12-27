Terrorismo, Berrino (FdI): "Operazione è invito a prudenza sinistra su rapporti con pro-pal"

"Esprimo soddisfazione e faccio i complimenti alle forze dell’ordine e alla procura di Genova per le complicate indagini che hanno portato oggi all’importante operazione anti-terrorismo con misure di custodia cautelare per nove persone con l’accusa di far parte e di aver finanziato Hamas" - dice in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.

"Questa vicenda, fatta salva la presunzione d’innocenza, dovrebbe rappresentare per la sinistra un invito alla prudenza quando si organizzano convegni con esponenti della galassia pro-pal" - conclude Berrino.