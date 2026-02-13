Imperia, le ACLI organizzano un incontro per capire il referendum

Le ACLI di Imperia promuovono un incontro pubblico dedicato all’approfondimento del prossimo quesito referendario, con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti chiari e competenti per comprendere i contenuti del voto e partecipare in modo consapevole.

L’iniziativa si terrà lunedì 16 febbraio alle 18:30, presso la sede provinciale ACLI di Imperia, in via Don Abbo 24. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

In un periodo in cui la partecipazione democratica rischia di essere indebolita da disinformazione e polarizzazione, le ACLI rilanciano un messaggio forte: informarsi è un dovere civico, e scegliere con consapevolezza è fondamentale per costruire una società più giusta e responsabile.

L’incontro offrirà un’analisi giuridica approfondita del quesito referendario e uno spazio dedicato al confronto con tre relatori di grande competenza:

Antonello Tabbò , Avvocato del Foro di Savona

, Avvocato del Foro di Savona Massimiliano Botti , Giudice del Tribunale di Imperia

, Giudice del Tribunale di Imperia Cecilia Messina, Pubblico Ministero del Tribunale di Imperia

«Il referendum è uno degli strumenti più importanti della nostra democrazia – spiegano le ACLI – ma perché sia davvero efficace è necessario che i cittadini possano conoscere, comprendere e discutere. La partecipazione non è solo un diritto: è una responsabilità collettiva».