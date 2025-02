Dal Comune di Sanremo omaggio floreale di San Valentino solo per le donne: “Questione di numeri, non scelta di genere”

“A San Valentino omaggeremo tutte le donne che accederanno al teatro e tutte le giornaliste accreditate alle sale stampa con un braccialetto floreale, una bomboniera di ranuncoli rossi. Un omaggio che vogliamo dare per il lavoro che fate per promuovere la nostra città”.

Con queste parole l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, ha annunciato alla sala stampa del Teatro Ariston il regalo che l’amministrazione, insieme ad Amaie Energia (gestore del Mercato di Fiori), vuole dedicare alle donne nel giorno di San Valentino, giorno degli innamorati.

Un pensiero che, però, va in direzione opposta rispetto alla politica Rai sugli omaggi floreali che, da anni, ha ampiamente superato la barriera uomo/donna con la consegna dei bouquet a tutti i cantanti e ospiti, senza alcuna esclusione.

“Generalmente il fiore lo regala l’uomo alla donna, ma ovviamente è anche una scelta numerica - ha spiegato Sindoni a margine della conferenza stampa - tra i due, giustamente, va alla donna. Abbiamo scelto di farlo come gesto di gentilezza anche per valorizzare l’immagine del fiore. Non è una scelta di genere”.

L’assessore, infine, è tornato anche sull’installazione che ieri sera ha accompagnato sul palco dell’Ariston l’esibizione di Damiano David sottolineando come per il Comune e per Amaie Energia sia stato “un grande sforzo economico”.