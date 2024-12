Sarà Sanremo, fuori dal Casinò il primo assaggio di Festival: ovazioni per Elodie, Tony Effe, Giorgia e Achille Lauro (Foto e video)

Grande partecipazione e entusiasmo ieri sera fuori dal Casinò di Sanremo, dove si è svolta la tradizionale sfilata dei 30 artisti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2024. Come da tradizione, anche mercoledì 18 dicembre, il pubblico si è radunato in massa per cercare una foto, un autografo o anche solo un sorriso dai propri beniamini, accolti sul tappeto rosso tra applausi e urla di gioia.

Presentati durante l’evento Sarà Sanremo da Carlo Conti e Alessandro Cattelan, gli artisti hanno sfilato davanti a un pubblico caloroso che ha mostrato tutto l’entusiasmo per l’imminente kermesse musicale.

Tra i più acclamati, Elodie si è confermata una delle regine della serata, accolta con un’ovazione da parte dei fan. Giorgia, sempre amatissima, ha incantato con il suo carisma, mentre Achille Lauro ha confermato il suo status di icona trasversale attirando l'attenzione di giovani e adulti. Grande entusiasmo anche per Guè e Tony Effe, tra i più cercati dai fan dopo Fedez, il quale, però, ha preferito evitare il 'tappeto rosso', accedendo al Casinò da un ingresso secondario. Non sono mancati momenti di emozione con le urla e le lacrime dei fan per artisti come Rocco Hunt, Rose Villain, Gaia, Irama e Noemi, che si sono concessi al pubblico con grande disponibilità.

La serata ha dato un assaggio dell’atmosfera unica che avvolgerà Sanremo durante la settimana del Festival. Tra applausi scroscianti e fan in delirio, il tappeto rosso ha celebrato la musica italiana e i suoi protagonisti, consolidando l’attesa per l’evento clou del panorama musicale italiano. Con la partecipazione entusiasta del pubblico e i nomi altisonanti dei big in gara, il Festival di Sanremo 2024 si prepara a regalare emozioni indimenticabili.