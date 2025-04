Sanremo: 'Pillole di Salute', domani alla Coop di corso Matuzia nuovo incontro dell'associazione 'Cuore in Movimento'

Prosegue l'attività dell'associazione Cuore in Movimento con gli incontri chiamati “Pillole di salute” domani, sempre presso la Sala Punto d'incontro del Supermercato COOP di Sanremo in Corso Matuzia 113 , si affronterà la tematica del “Camminare è salute”. Le “pillole” nascono dalla volontà di “coinvolgere” i partecipanti all’evento su tematiche legate alla prevenzione e l’attenzione allo stile di vita, grazie alla disponibilità di esperti e professionisti volontari che aiuteranno il pubblico a capire meglio e conoscere da vicino argomenti determinanti per la salute e il benessere.

Nell'incontro di domani viene posto l'accento sull'importanza e sui benefici del cammino e del movimento. Dopo una introduzione del Dott. Gianni Mascelli (Presidente dell'Associazione Cuore in Movimento fino al 2024 ed ex Responsabile del Reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Sanremo) che sottolineerà i benefici che l'attività fisica produce sul nostro corpo e in particolare sul sistema cardiocircolatorio, verranno presentate le attività che l'Associazione Cuore in Movimento promuove da diversi anni: ll gruppo di cammino, con l'obiettivo di svolgere regolari passeggiate e il gruppo di respiro mi muovo per i soggetti più fragili. L'ex insegnante di Educazione fisica Furio Fassione ci proporrà una sintesi dell'attività del gruppo di cammino che due volte a settimana si ritrova a Sanremo per camminare e scoprire luoghi della città magari sconosciuti, passeggiando insieme e facendo due chiacchiere. Lo slogan potrebbe essere “Fare cose con piacere, che facciano fare movimento e diano salute”.

Il terzo argomento della giornata sarà affrontato dalla Fisioterapista Francesca Ascheri (esperta di riabilitazione respiratoria in ASL 1) che proporrà l'esperienza che si sta realizzando con il gruppo “respiro e mi muovo” che due volte a settimana si incontra ad Ospedaletti, per aiutare le persone, nel rispetto delle capacità e delle eventuali disabilità, a mantenere, durante l'attività fisica, non solo una postura corretta ma imparare a respirare correttamente ed in modo lento durante i singoli esercizi, per arrivare al punto in cui muscoli e articolazioni vengono posti in trazione ma senza comparsa di dolore.

Per entrambi i gruppi, che vedono la partecipazione ogni volta 50/60 persone, l'obiettivo è mantenere una buona massa muscolare e contrastare sarcopenia e osteoporosi, e ancora aumentare l’autonomia funzionale anche in termini di respirazione e prevenzione delle fratture nonché, trovare uno stato di armonia con se stessi. Come detto, gli incontri avranno sempre un coinvolgente risvolto pratico grazie alla partecipazione attiva del pubblico che potrà porre quesiti ed avere piccole dimostrazioni di alcuni esercizi di rafforzamento muscolare.