Ventimiglia, finanziati parcheggio ex GIL e palestre: oltre un milione di euro per riqualificare il centro (Foto)

Il Comune di Ventimiglia ha ottenuto l’affidamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti del prestito necessario alla riqualificazione del parcheggio ex GIL di via Ernesto Chiappori, per un importo complessivo pari a 508.000 euro, confermando la solidità del progetto presentato dall’Amministrazione comunale e la correttezza del percorso amministrativo intrapreso. L’intervento consentirà di avviare un’opera strategica per la città, finalizzata a migliorare la funzionalità, la sicurezza e la fruibilità di un’area di sosta fondamentale per residenti e visitatori, con ricadute positive sulla mobilità urbana e sull’attrattività del centro cittadino.

Nelle prossime settimane si procederà con gli adempimenti necessari alla formalizzazione del contratto e all’avvio delle fasi operative dell’intervento, non prima, in ogni caso, dell’apertura parziale del parcheggio di Corso Genova, al fine di non privare la città di un importante area parcheggio in centro città. È stato formalizzato, inoltre, il contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo per la manutenzione straordinaria delle palestre della GIL, per un valore complessivo di circa 520.000 euro, nell’ambito del bando “Sport Missione Comune”.

"Questi risultati sono il frutto di un lavoro tecnico e politico puntuale, che ha permesso di intercettare risorse importanti e di tradurle in investimenti concreti per la città – dichiarano il Sindaco Di Muro e l’Assessore ai Lavori Pubblici Agosta. - Lo avevamo promesso e lo faremo: il 2026 sarà l’anno dei cantieri, che cercheremo di portare avanti arrecando il minimo disagio a studenti e associazioni che frequentano quotidianamente le palestre e a cittadini e turisti che fruiscono del parcheggio. Continueremo a lavorare per modernizzare Ventimiglia, migliorando i servizi e le infrastrutture a disposizione dei cittadini".