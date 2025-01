Freddo intenso con temperature sotto zero in montagna: ora attenzione al vento forte oggi e domani

Sveglia con freddo intenso, quest’oggi anche sulla nostra provincia come in buona parte del Nord Italia. La colonnina di mercurio, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, è scesa notevolmente e, in molte zone montane è calata anche sotto lo zero.

Il picco minimo, come quasi sempre, ai 1.800 metri della stazione di Poggio Fearza sopra Montegrosso Pian Latte. Meno 4,3 gradi di temperatura più bassa della notte, seguita da Pieve di Teco con -1,7, Col di Nava 0,9, Rocchetta Nervina 0,4 e Verdeggia -0,3.

Mattinata da brividi anche ad Airole, dove la minima è stata di 0,1 sopra lo zero, seguita da Borgomaro con 0,7, Triora 1,1, Pigna 1,3, Dolcedo 1,4, Bajardo 2,6, Pornassio 4,3, Ranzo 5,7, Seborga 6,2, Cipressa 8,8, Sanremo 10,2 e Imperia 10,6. Da evidenziare la temperatura di Ventimiglia, la più bassa sulla costa, attestatasi a 3,8 gradi.

Senza perturbazioni all’orizzonte, anche per i prossimi giorni, attenzione al vento che sarà protagonista da oggi pomeriggio a domani. Previsto un nuovo rinforzo fino a burrasca forte, in particolare sui rilievi, con possibili raffiche fino 80-90 km/h sulla costa, oltre 120-140 km/h sui crinali più esposti. Anche il mare creerà qualche problema arrivando fino molto mosso sui capi ed agitato al largo.

Le temperature di domani caleranno ancora, sia sui valori minimi che in quelli massimi. Rimarranno più basse di quelle odierne fino a venerdì per poi risalire tra sabato e domenica prossimi. Come detto non sono previste precipiatazioni, sia sulla costa che nell’entroterra. Qualche possibile spolverata di neve nel basso Piemonte, giovedì prossimo.