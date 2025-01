Sanremo: cantiere del parcheggio di piazza Eroi, fatture non pagate e rischio stop ai lavori ma rassicurazioni dal comune (Foto e Video)

Alcune fatture non sono state pagate ma, da palazzo Bellevue rassicurano che non ci saranno ritardi sul cantiere. Stiamo parlando del parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, che al momento rimane attivo come evidenziato dalle foto e dalle immagini realizzate questa mattina.

Secondo voci ben informate son alcune aziende locali a dover prendere ancora soldi per lavori eseguiti. Tra questi il geologo che ha svolto l’intervento nel sottosuolo, alcuni professionisti dello studio Rolando ed altri. Dal Comune, per il momento, bocche cucite sulla situazione ma arrivano anche rassicurazioni.

Secondo palazzo Bellevue, infatti, i lavori non si sono fermati ed il crono programma risulta regolare. Oggi non era presente il Rup per il progetto, il dirigente Danilo Burastero, che rientrerà domani quando sarà possibile saperne di più. Quello che è certo che, al momento, il cantiere è aperto e questa mattina gli operai erano al lavoro, ma la preoccupazione per il futuro c’è. Non è escluso che, nelle prossime ore possa essere convocato un incontro tra le parti.