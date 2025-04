Ventimiglia, messa in sicurezza del litorale: avviato l'iter per la diga soffolta a Latte

Avviato l'iter per la diga soffolta a Latte, frazione di Ventimiglia. Si tratta di un importante progetto per la messa in sicurezza del litorale.

"Grazie alla disponibilità dell’imprenditore Marcello Orengo si è avviato un importante progetto di messa in sicurezza del litorale di Latte" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Una diga soffolta di 200 metri al fine di garantire la sicurezza della zona per residenti e turisti per cui Regione Liguria ha cominciato la VIA (valutazione di impatto ambientale)".

"Con questo investimento privato non si metteranno soltanto in sicurezza le attività turistico-ricettive ma anche la spiaggia pubblica garantendone altresì un suo allargamento" - sottolinea il primo cittadino.